Україна
Трамп пропустит финал Олимпиады в хоккее США — Канада

Трамп пропустит финал Олимпиады в хоккее США — Канада

Ua ru
22 февраля 2026
Стало известно почему Трамп не приедет на финал ОИ США — Канада
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не прибудет на финальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2026 между сборными США и Канады. Игра состоится 22 февраля в Милане.

Об отсутствии Трампа сообщило итальянское издание Corriere della Sera, передает портал Новини.LIVE.

Финальный матч состоится 22 февраля. Начало — в 15:10 по киевскому времени.

Матч США - Канада
Матч США — Канада. Фото: Reuters

Почему Трамп пропустит матч

По информации источника, Трамп останется в Белом доме из-за запланированных встреч. Речь идет, в частности, о консультациях по судебному противостоянию с Верховным судом США по делу о введенных администрацией пошлинах на импорт.

Ранее Верховный суд постановил, что президент превысил полномочия, применив тарифы без отдельного согласования Конгресса. Суд отменил соответствующие решения, подчеркнув необходимость соблюдения процедур распределения полномочий между ветвями власти. Администрация Трампа, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать решение и отстаивает право президента действовать в рамках чрезвычайных экономических полномочий.

Юристы Белого дома настаивают, что введение пошлин было частью стратегии экономической безопасности. Критики указывают на риск создания прецедента расширения президентских полномочий в сфере внешней торговли.

Несмотря на отсутствие президента, на трибунах ожидается директор ФБР Каш Патель. Финал между США и Канадой считается одним из центральных противостояний турнира.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
