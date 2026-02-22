Відео
На Олімпіаді Фінляндія розгромила Словаччину в матчі за третє місце

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 02:11
Фінляндія виграла бронзу ОІ-2026 з хокею
Збірна Фінляндії з бронзовими медалями. Фото: Reuters

Збірна Фінляндії впевнено завершила чоловічий хокейний турнір на Олімпійських іграх, обігравши Словаччину у матчі за третє місце. Поєдинок відбувся на арені "Санта Джулія" у Мілані та завершився з рахунком 6:1.

Про результат бронзового матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Фіни закинули шайбу у ворота словаків. Фото: Reuters

Фіни закінчили казку словаків

Фіни відкрили рахунок уже на сьомій хвилині — відзначився Себастьян Ахо. У другому періоді перевагу збільшив Ерік Хаула, однак перед сиреною Томаш Татар скоротив відставання словаків.

У третьому періоді команда Суомі повністю контролювала гру. Роопе Хінц реалізував більшість, а згодом Каапо Какко, Йоель Армія та ще раз Хаула довели рахунок до розгромного — 6:1.

Словакия — Финляндия
Збірна Словаччини. Фото: Reuters

Таким чином, Фінляндія здобула бронзові медалі турніру. На попередніх Іграх у Пекіні 2022 року фіни стали олімпійськими чемпіонами, але тоді в турнірі не брали участі гравці НХЛ.

Фінал турніру відбудеться 22 лютого — за золото зіграють збірні Канади та США.

Нагадаємо, українець Владислав Гераскевич розповів, що робитиме з отриманими грошима.

Росіянам не сподобалося, що на Олімпійських іграх їм не видають спонсорські гаджети.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
