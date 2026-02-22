Финляндия — бронзовый призер ОИ-2026

Сборная Финляндии с бронзовыми медалями. Фото: Reuters

Матч за третье место мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026 завершился убедительной победой сборной Финляндии над Словакией — 6:1. Встреча прошла в Милане на арене "Санта Джулия".

О результате бронзового матча сообщил портал Новини.LIVE.

Финны забросили шайбу в ворота словаков. Фото: Reuters

Финны закончили сказку словаков

Финны открыли счет уже на седьмой минуте — отличился Себастьян Ахо. Во втором периоде преимущество увеличил Эрик Хаула, однако перед сиреной Томаш Татар сократил отставание словаков.

В третьем периоде команда Суоми полностью контролировала игру. Роопе Хинц реализовал большинство, а затем Каапо Какко, Йоэль Армия и еще раз Хаула довели счет до разгромного — 6:1.

Сборная Словакии. Фото: Reuters

Таким образом, Финляндия завоевала бронзовые медали турнира. На предыдущих Играх в Пекине 2022 года финны стали олимпийскими чемпионами, но тогда в турнире не участвовали игроки НХЛ.

Финал турнира состоится 22 февраля — за золото сыграют сборные Канады и США.

