Украина участвовала в церемонии закрытия Олимпиады-2026

Украинцы прошлись с флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр
На церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Вероне украинская сборная прошла по стадиону с государственным флагом. Знамя несли лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.
Об участии украинцев в церемонии закрытия сообщил портал Новини.LIVE.
Украинцы на церемонии закрытия
На церемонию закрытия в Верону от сборной Украины, кроме знаменосцев, прибыли лишь те атлеты, которые выступали одними из последних и еще не покинули олимпийскую деревню.
Сборная Украины завершила Олимпиаду без медалей. Это произошло в третий раз за время независимости Украины.
Ранее подобное случалось в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010-м в Ванкувере. Однако на этот раз результат стал худшим за всю историю выступлений.
Самыми высокими индивидуальными результатами стали 10-е места Виталия Мандзина в масс-старте по биатлону, Екатерины Коцар в биг-эйре и Александра Окипнюка в лыжной акробатике. Для сравнения, в 2002 и 2010 годах украинские спортсмены хотя бы финишировали пятыми в отдельных дисциплинах.
Напомним, ранее в итальянской "Роме" не хотят видеть украинского форварда Артема Довбика.
Легендарный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил 500 мячей после 30 лет.
Читайте Новини.LIVE!