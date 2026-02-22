Видео
Україна
Видео

Украинцы прошлись с флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр

Дата публикации 22 февраля 2026 23:39
Украина участвовала в церемонии закрытия Олимпиады-2026
Украинские знаменосцы Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский. Фото: Reuters

На церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Вероне украинская сборная прошла по стадиону с государственным флагом. Знамя несли лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Об участии украинцев в церемонии закрытия сообщил портал Новини.LIVE.

Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский
Украинские спортсмены на церемонии закрытия ОИ. Фото: Reuters

Украинцы на церемонии закрытия

На церемонию закрытия в Верону от сборной Украины, кроме знаменосцев, прибыли лишь те атлеты, которые выступали одними из последних и еще не покинули олимпийскую деревню.

Сборная Украины завершила Олимпиаду без медалей. Это произошло в третий раз за время независимости Украины.

Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский
Ранее подобное случалось в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010-м в Ванкувере. Однако на этот раз результат стал худшим за всю историю выступлений.

Самыми высокими индивидуальными результатами стали 10-е места Виталия Мандзина в масс-старте по биатлону, Екатерины Коцар в биг-эйре и Александра Окипнюка в лыжной акробатике. Для сравнения, в 2002 и 2010 годах украинские спортсмены хотя бы финишировали пятыми в отдельных дисциплинах.

Напомним, ранее в итальянской "Роме" не хотят видеть украинского форварда Артема Довбика.

Легендарный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил 500 мячей после 30 лет.

олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Ангелина Брыкина Дмитрий Котовский
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
