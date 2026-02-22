Украина участвовала в церемонии закрытия Олимпиады-2026

Украинские знаменосцы Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский. Фото: Reuters

На церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Вероне украинская сборная прошла по стадиону с государственным флагом. Знамя несли лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Об участии украинцев в церемонии закрытия сообщил портал Новини.LIVE.

Украинские спортсмены на церемонии закрытия ОИ. Фото: Reuters

Украинцы на церемонии закрытия

На церемонию закрытия в Верону от сборной Украины, кроме знаменосцев, прибыли лишь те атлеты, которые выступали одними из последних и еще не покинули олимпийскую деревню.

Сборная Украины завершила Олимпиаду без медалей. Это произошло в третий раз за время независимости Украины.

Ранее подобное случалось в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010-м в Ванкувере. Однако на этот раз результат стал худшим за всю историю выступлений.

Самыми высокими индивидуальными результатами стали 10-е места Виталия Мандзина в масс-старте по биатлону, Екатерины Коцар в биг-эйре и Александра Окипнюка в лыжной акробатике. Для сравнения, в 2002 и 2010 годах украинские спортсмены хотя бы финишировали пятыми в отдельных дисциплинах.

