Підсумок медального заліку ОІ-2026: Норвегія перша, Україна без нагород

Збірна Норвегії з лижного спорту. Фото: Reuters

В неділю, 22 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулися заключні старти, після яких сформовано підсумковий медальний залік. В останній день розіграли п’ять комплектів нагород — у лижних гонках, фристайлі, керлінгу, бобслеї та хокеї.

Кінцевий медальний залік опублікував портал Новини.LIVE.

Україна на церемонії відкриття ОІ. Фото: Reuters

Норвегія знову не має конкурентів

Збірна Норвегії достроково гарантувала перемогу ще в передостанній день. Наразі команда має 18 золотих медалей. У підсумку норвежці завершили Ігри з 41 нагородою — у них ще 12 срібних та 11 бронзових нагород.

США стали другими — 33 медалі (12-12-9). Останнє "золото" американцям принесла хокейна збірна, яка в овертаймі обіграла Канаду. Третє місце посіли Нідерланди — 20 нагород — 10-7-3.

Італія фінішувала четвертою з 30 медалями (10-6-14), поступившись Нідерландам за кількістю срібних нагород. Однак, для країни-господарки це рекорд.

П’яту позицію в загальному заліку виборола Німеччина (8-10-8), яка в останній день домінувала в бобслеї — "золото" і "срібло" в чоловічій четвірці.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

Збірна України завершила Ігри без медалей — це третій випадок в історії зимових Олімпіад після 2002 та 2010 років.

