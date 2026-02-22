Видео
Главная Олимпиада Итоги Олимпиады-2026 — весь итоговый медальный зачет

Итоги Олимпиады-2026 — весь итоговый медальный зачет

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 21:47
Медальный зачёт Олимпиады-2026: места стран в медальном зачете
Сборная Норвегии по лыжному спорту. Фото: Reuters

Заключительный день Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо определил окончательный медальный зачет. 22 февраля были разыграны награды в лыжных гонках, фристайле, кёрлинге, бобслее и хоккее.

Конечный медальный зачет опубликовал портал Новини.LIVE.

Норвегия снова не имеет конкурентов

Сборная Норвегии досрочно гарантировала победу еще в предпоследний день. Сейчас команда имеет 18 золотых медалей. В итоге норвежцы завершили Игры с 41 наградой — у них еще 12 серебряных и 11 бронзовых наград.

США стали вторыми — 33 медали (12-12-9). Последнее "золото" американцам принесла хоккейная сборная, которая в овертайме обыграла Канаду. Третье место заняли Нидерланды — 20 наград — 10-7-3.

Италия финишировала четвертой с 30 медалями (10-6-14), уступив Нидерландам по количеству серебряных наград. Однако, для страны-хозяйки это рекорд.

Пятую позицию в общем зачете завоевала Германия (8-10-8), которая в последний день доминировала в бобслее — "золото" и "серебро" в мужской четверке.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

Сборная Украины завершила Игры без медалей — это третий случай в истории зимних Олимпиад после 2002 и 2010 годов.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
