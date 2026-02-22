Відео
Головна Олімпіада США здолали Канаду та вперше за 46 років виграли Олімпійські ігри

США здолали Канаду та вперше за 46 років виграли Олімпійські ігри

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 19:21
США виграли золото Олімпіади 2026 з хокею — у фіналі здолали Канаду
Збірна США з медалями. Фото: Reuters

У Мілані на арені Santa Giulia відбувся фінал чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор-2026 між збірними Канади та США. Перемогу в овертаймі здобула команда США — 2:1.

Матч завершився у форматі "три на три", а вирішальну шайбу на 61:41 хв закинув Джек Г’юз, повідомив портал Новини.LIVE.

США чекали цю перемогу 46 років

Рахунок відкрив Метт Болді на 6-й хвилині після передач Остона Меттьюса та Квінна Г’юза. Наприкінці другого періоду Кейл Макар зрівняв — 1:1.

У додатковий час американці скористалися швидкою атакою: асисти оформили Квінн Г’юз і Зак Веренскі, а також воротар Коннор Геллебайк, який розпочав результативну комбінацію.

Це перше олімпійське золото США за 46 років — востаннє американці вигравали Ігри у 1980 році, обігравши в фіналі команду СРСР. Збірна Канади стала срібним призером, бронзу здобула Фінляндія.

Найціннішим гравцем турніру визнано Коннора Макдевіда. Він набрав 12 очок (2 шайби + 10 передач) у шести матчах і встановив рекорд результативності серед гравців НХЛ на одній Олімпіаді, перевершивши показники Саку Койву та Теему Селянне (по 11 очок у 2006 році).

До символічної збірної Ігор увійшли Макдевід, Маклін Селебріні, Кейл Макар, Квінн Г’юз, Коннор Геллебайк і Юрай Слафковський.

Зазначимо, що американці також виграли золоту медаль в жіночому хокеї.

Хокей олімпіада Збірна США з хокею Збірна Канади з хокею Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
