Главная Олимпиада США одолели Канаду и сделали золотой дубль в хоккее на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 19:21
США обыграли Канаду в финале Олимпиады-2026
Сборная США с медалями. Фото: Reuters

Финал мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 завершился победой сборной США над Канадой — 2:1 в овертайме. Матч прошёл в Милане на арене Santa Giulia.

Матч завершился в формате "три на три", а решающую шайбу на 61:41 мин забросил Джек Хьюз, сообщил портал Новини.LIVE.

США ждали эту победу 46 лет

Счет открыл Мэтт Болди на 6-й минуте после передач Остона Мэттьюса и Куинна Хьюза. В конце второго периода Кейл Макар сравнял — 1:1.

В дополнительное время американцы воспользовались быстрой атакой: ассисты оформили Куинн Хьюз и Зак Веренски, а также вратарь Коннор Геллебайк, который начал результативную комбинацию.

Это первое олимпийское золото США за 46 лет — последний раз американцы выигрывали Игры в 1980 году, обыграв в финале команду СССР. Сборная Канады стала серебряным призером, бронзу добыла Финляндия.

Самым ценным игроком турнира признан Коннор Макдэвид. Он набрал 12 очков (2 шайбы + 10 передач) в шести матчах и установил рекорд результативности среди игроков НХЛ на одной Олимпиаде, превзойдя показатели Саку Койву и Теему Селянне (по 11 очков в 2006 году).

В символическую сборную Игр вошли Макдэвид, Маклин Селебрини, Кейл Макар, Квинн Хьюз, Коннор Геллебайк и Юрай Слафковски.

Отметим, что американцы также выиграли золотую медаль в женском хоккее.

Хоккей олимпиада Сборная США по хоккею Сборная Канады по хоккею Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
