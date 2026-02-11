Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Український спортсмен під час трансляції ОІ-2026 підтримав Гераскевича

Український спортсмен під час трансляції ОІ-2026 підтримав Гераскевича

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:35
Український гірськолижник Шеп’юк підтримав Гераскевича протестом проти МОК
Дмитро Шеп'юк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 продовжує розгоратися скандал, пов’язаний з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Раніше МОК заборонив йому використовувати шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

Публічно підтримав Гераскевича український гірськолижник Дмитро Шеп’юк, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Дмитрий Шепьюк
Дмитро Шеп'юк. Фото: Reuters

Шеп’юк висловив протест проти МОК

Українські спортсмени продовжують публічно підтримувати Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.

Під час старту в супергіганті 20-річний гірськолижник після свого виступу продемонстрував напис на рукавичці: Ukr heroes with us (Українські герої з нами). Таким чином спортсмен висловив солідарність із позицією Гераскевича щодо вшанування пам’яті загиблих українських атлетів.

Для Шеп’юка це дебютні Олімпійські ігри. У змаганнях із супергіганту він посів 36-те місце.

Напередодні аналогічний жест зробила санкарка Олена Смага. Після заїзду в одномісних санях вона показала напис Remembrance is not a violation — "Пам’ять — це не порушення правил".

Нагадаємо, раніше МОК заборонив Гераскевичу виступати та тренуватися у шоломі з фото загиблих спортсменів. Однак, Владислав не пішов на поступки.

Також росіяни показали, як проносять на олімпійські арени свої прапори.

Лижний спорт Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Дмитро Шеп’юк
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації