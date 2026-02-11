Український гірськолижник Шеп’юк підтримав Гераскевича протестом проти МОК

Український спортсмен під час трансляції ОІ-2026 підтримав Гераскевича
На Олімпійських іграх-2026 продовжує розгоратися скандал, пов’язаний з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Раніше МОК заборонив йому використовувати шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.
Публічно підтримав Гераскевича український гірськолижник Дмитро Шеп’юк, повідомляє портал Новини.LIVE.
Шеп’юк висловив протест проти МОК
Українські спортсмени продовжують публічно підтримувати Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.
Під час старту в супергіганті 20-річний гірськолижник після свого виступу продемонстрував напис на рукавичці: Ukr heroes with us (Українські герої з нами). Таким чином спортсмен висловив солідарність із позицією Гераскевича щодо вшанування пам’яті загиблих українських атлетів.
Для Шеп’юка це дебютні Олімпійські ігри. У змаганнях із супергіганту він посів 36-те місце.
Напередодні аналогічний жест зробила санкарка Олена Смага. Після заїзду в одномісних санях вона показала напис Remembrance is not a violation — "Пам’ять — це не порушення правил".
Нагадаємо, раніше МОК заборонив Гераскевичу виступати та тренуватися у шоломі з фото загиблих спортсменів. Однак, Владислав не пішов на поступки.
Також росіяни показали, як проносять на олімпійські арени свої прапори.
