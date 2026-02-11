Видео
Главная Олимпиада Украинский спортсмен во время трансляции ОИ-2026 поддержал Гераскевича

Украинский спортсмен во время трансляции ОИ-2026 поддержал Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 15:35
Украинский горнолыжник Шепьюк поддержал Гераскевича протестом против МОК
Дмитрий Шепюк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 продолжает разгораться скандал, связанный с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Ранее МОК запретил ему использовать шлем с изображением погибших украинских спортсменов.

Публично поддержал Гераскевича украинский горнолыжник Дмитрий Шепьюк, сообщает портал Новини.LIVE.

Дмитрий Шепьюк. Фото: Reuters

Шепьюк выразил протест против МОК

Украинские спортсмены продолжают публично поддерживать Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026.

Во время старта в супергиганте 20-летний горнолыжник после своего выступления продемонстрировал надпись на перчатке: Ukr heroes with us (Украинские герои с нами). Таким образом спортсмен выразил солидарность с позицией Гераскевича относительно чествования памяти погибших украинских атлетов.

Для Шепюка это дебютные Олимпийские игры. В соревнованиях по супергиганту он занял 36-е место.

Накануне аналогичный жест сделала саночница Елена Смага. После заезда в одноместных санях она показала надпись Remembrance is not a violation — "Память — это не нарушение правил".

Напомним, ранее МОК запретил Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с фото погибших спортсменов. Однако, Владислав не пошел на уступки.

Также россияне показали, как проносят на олимпийские арены свои флаги.

Лыжный спорт Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Дмитрий Шепьюк
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
