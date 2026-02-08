Відео
Головна Олімпіада Українська олімпійська чемпіонка оголосила про завершення кар'єри

Українська олімпійська чемпіонка оголосила про завершення кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 08:35
Олімпійська чемпіонка Підгрушна оголосила про завершення карʼєри
Олена Підгрушна. Фото: кадр з відео

Українська олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна ухвалила довгоочікуване рішення щодо свого майбутнього. Легендарна українська спортсменка завершила кар’єру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова Підгрушної в ефірі "Вікна Новини".

Підгрушна проведе прощальну гонку в Буковелі

Спортсменка, якій 39 років, зазначила, що ключовим фактором у її рішенні стала зміна життєвих пріоритетів після народження дитини.

За її словами, спочатку вона розглядала паузу в кар’єрі як тимчасову, однак з часом усвідомила, що хоче повністю зосередитися на сім’ї. Таким чином Підгрушна підтвердила, що більше не планує повертатися до виступів на міжнародному рівні.

Водночас біатлоністка повідомила, що остаточно попрощається зі спортивною кар’єрою навесні. На чемпіонаті України в Буковелі вона разом із Вітою Семиренко візьме участь у символічній прощальній церемонії.

Після завершення виступів Підгрушна розглядає можливість залишитися в біатлоні в іншій ролі. Вона не виключає викладацьку або тренерську діяльність і заявила про готовність передавати власний досвід молодим спортсменам.

Олена Підгрушна є однією з найтитулованіших біатлоністок в історії України. Її головним досягненням стало золото Олімпійських ігор-2014 у Сочі в естафеті. Також вона ставала чемпіонкою світу в спринті, здобувала медалі світових першостей, тричі вигравала чемпіонат Європи та неодноразово підіймалася на подіум етапів Кубка світу.

Нагадаємо, раніше повідомляли, як збірна України провела перший день на Олімпійських ігах-2026.

Також українська спортсменка підкорила дсягнення на Олімпіаді.

Олімпійські ігри Біатлон Збірна України з біатлону олімпіада Олена Підгрушна
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
