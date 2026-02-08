Олімпійська чемпіонка Підгрушна оголосила про завершення карʼєри

Олена Підгрушна. Фото: кадр з відео

Українська олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна ухвалила довгоочікуване рішення щодо свого майбутнього. Легендарна українська спортсменка завершила кар’єру.

Спортсменка, якій 39 років, зазначила, що ключовим фактором у її рішенні стала зміна життєвих пріоритетів після народження дитини.

За її словами, спочатку вона розглядала паузу в кар’єрі як тимчасову, однак з часом усвідомила, що хоче повністю зосередитися на сім’ї. Таким чином Підгрушна підтвердила, що більше не планує повертатися до виступів на міжнародному рівні.

Водночас біатлоністка повідомила, що остаточно попрощається зі спортивною кар’єрою навесні. На чемпіонаті України в Буковелі вона разом із Вітою Семиренко візьме участь у символічній прощальній церемонії.

Після завершення виступів Підгрушна розглядає можливість залишитися в біатлоні в іншій ролі. Вона не виключає викладацьку або тренерську діяльність і заявила про готовність передавати власний досвід молодим спортсменам.

Олена Підгрушна є однією з найтитулованіших біатлоністок в історії України. Її головним досягненням стало золото Олімпійських ігор-2014 у Сочі в естафеті. Також вона ставала чемпіонкою світу в спринті, здобувала медалі світових першостей, тричі вигравала чемпіонат Європи та неодноразово підіймалася на подіум етапів Кубка світу.

