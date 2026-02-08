Видео
Украинская олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры

Дата публикации 8 февраля 2026 08:35
Олимпийская чемпионка Пидгрушная объявила о завершении карьеры
Елена Пидгрушная. Фото: кадр из видео

Украинская олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная приняла долгожданное решение относительно своего будущего. Легендарная украинская спортсменка завершила карьеру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Пидгрушной в эфире "Вікна Новини".

Пидгрушная проведет прощальную гонку в Буковеле

Спортсменка, которой 39 лет, отметила, что ключевым фактором в ее решении стала смена жизненных приоритетов после рождения ребенка.

По ее словам, сначала она рассматривала паузу в карьере как временную, однако со временем осознала, что хочет полностью сосредоточиться на семье. Таким образом Пидгрушная подтвердила, что больше не планирует возвращаться к выступлениям на международном уровне.

В то же время биатлонистка сообщила, что окончательно попрощается со спортивной карьерой весной. На чемпионате Украины в Буковеле она вместе с Витой Семиренко примет участие в символической прощальной церемонии.

После завершения выступлений Пидгрушная рассматривает возможность остаться в биатлоне в другой роли. Она не исключает преподавательскую или тренерскую деятельность и заявила о готовности передавать собственный опыт молодым спортсменам.

Елена Пидгрушная является одной из самых титулованных биатлонисток в истории Украины. Ее главным достижением стало золото Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. Также она становилась чемпионкой мира в спринте, получала медали мировых первенств, трижды выигрывала чемпионат Европы и неоднократно поднималась на подиум этапов Кубка мира.

Напомним, ранее сообщали, как сборная Украины провела первый день на Олимпийских игах-2026.

Также украинская спортсменка покорила достижение на Олимпиаде.

Олимпийские игры Биатлон Сборная Украины по биатлону олимпиада Елена Пидгрушная
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
