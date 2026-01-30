Підгрушна поділилася чесними очікуваннями від Олімпіади-2026

Анастасія Меркушина (ліворуч) та Олена Підгрушна. Фото: УНІАН

Олімпійська чемпіонка 2014 року Олена Підгрушна поділилася своїми очікуваннями від зимових Олімпійських ігор 2026 року, що відбудуться в Мілані. Інтерес до турніру для неї зараз ширший, ніж раніше.

Підгрушна заявила в інтерв'ю "Трибуні", що ця увага не обмежується тільки біатлоном.

Українська біатлоністка зазначила, що протягом сезону стала набагато уважніше стежити за подіями в зимових видах спорту. Раніше щільний змагальний графік не давав їй змоги стежити за всіма спортивними подіями, але тепер вона регулярно читає новини, знає результати й бачить загальну картину підготовки українських спортсменів.

Олена Підгрушна на піку кар'єри. Фото: УНІАН

Оптимізм Підгрушної з'явився задовго до старту Ігор

За її оцінкою, багато виступів цього сезону мають підбадьорливий вигляд, а в окремих дисциплінах є реальні приводи для позитивних очікувань. Особливу увагу Підгрушна звертає на прогрес у тих видах спорту, де раніше Україна не розглядалася як фаворит.

"Я буду стежити за всім, за чим мені дозволить стежити дитина. Вболіваю за всіх наших, тому що багатьох спортсменів знаю особисто. У цьому сезоні вони реально приємно дивують, і я дуже оптимістично дивлюся на ці Олімпійські ігри", — пояснила Підгрушна.

Нагадаємо, лідер Олімпійської збірної України Владислав Гераскевич розповів, про що його попередив МОК перед стартом Ігор.

Також на Олімпіаду-2026 було допущено одразу 13 російських спортсменів, але всі вони виступлять під нейтральним прапором.