Головна Олімпіада Українським спортсменам забороняють антивоєнні акції на Олімпіаді

Українським спортсменам забороняють антивоєнні акції на Олімпіаді

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 13:22
Гераскевич заявив про тиск МОК на Україну напередодні Олімпіади
Владислав Гераскевич на турнірі. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

Лідер українського скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич розповів про контакти з представниками Міжнародного олімпійського комітету.

За його словами, йшлося про можливі дії під час Ігор і про реакцію на події, які раніше вже відбувалися на міжнародних стартах, повідомляє "Главком".

Читайте також:

Тиск перед Олімпіадою-2026

Українським спортсменам настійно рекомендували утриматися від антивоєнних демонстрацій під час Ігор в Італії. Владислав Гераскевич зазначив, що обговорення активізувалися після протестів української юніорської команди на одному з етапів Кубка Європи. Інформація передавалася через офіційні канали, а увага МОК була зосереджена на тому, щоб подібні ситуації не повторювалися вже в рамках Олімпійських ігор 2026 року.

Владислав Гераскевич
Один із лідерів олімпійської команди України Владислав Гераскевич. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

"До нас зверталися після протестів нашої юніорської команди та заздалегідь говорили про Олімпійські ігри. Просили, щоб під час Ігор не проводилося жодних акцій проти війни. МОК контактував з українською стороною, щоб цю інформацію передали мені", — розповів Гераскевич.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Італії виступлять 13 російських спортсменів, але вони візьмуть участь у турнірах під нейтральним прапором.

Українська спортсменка Анастасія Меркушина сенсаційно здобула золоту медаль на ЧЄ в Шушені.

