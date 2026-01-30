Гераскевич заявив про тиск МОК на Україну напередодні Олімпіади

Українським спортсменам забороняють антивоєнні акції на Олімпіаді
Лідер українського скелетону та прапороносець збірної України на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич розповів про контакти з представниками Міжнародного олімпійського комітету.
За його словами, йшлося про можливі дії під час Ігор і про реакцію на події, які раніше вже відбувалися на міжнародних стартах, повідомляє "Главком".
Тиск перед Олімпіадою-2026
Українським спортсменам настійно рекомендували утриматися від антивоєнних демонстрацій під час Ігор в Італії. Владислав Гераскевич зазначив, що обговорення активізувалися після протестів української юніорської команди на одному з етапів Кубка Європи. Інформація передавалася через офіційні канали, а увага МОК була зосереджена на тому, щоб подібні ситуації не повторювалися вже в рамках Олімпійських ігор 2026 року.
"До нас зверталися після протестів нашої юніорської команди та заздалегідь говорили про Олімпійські ігри. Просили, щоб під час Ігор не проводилося жодних акцій проти війни. МОК контактував з українською стороною, щоб цю інформацію передали мені", — розповів Гераскевич.
Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Італії виступлять 13 російських спортсменів, але вони візьмуть участь у турнірах під нейтральним прапором.
