Главная Олимпиада Украинским спортсменам запрещают антивоенные акции на Олимпиаде

Украинским спортсменам запрещают антивоенные акции на Олимпиаде

Дата публикации 30 января 2026 13:22
Гераскевич заявил о давлении МОК на Украину накануне Олимпиады
Владислав Гераскевич на турнире. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

Лидер украинского скелетона и знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2026 Владислав Гераскевич рассказал о контактах с представителями Международный олимпийский комитет.

По его словам, речь шла о возможных действиях во время Игр и о реакции на события, которые ранее уже происходили на международных стартах, сообщает "Главком".

Читайте также:

Давление перед Олимпиадой-2026

Украинским спортсменам настоятельно рекомендовали воздержаться от антивоенных демонстраций во время Игр в Италии. Владислав Гераскевич отметил, что обсуждения активизировались после протестов украинской юниорской команды на одном из этапов Кубка Европы. Информация передавалась через официальные каналы, а внимание МОК было сосредоточено на том, чтобы подобные ситуации не повторялись уже в рамках Олимпийские игры 2026. 

Владислав Гераскевич
Один из лидеров олимпийской команды Украины Владислав Гераскевич. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

"К нам обращались после протестов нашей юниорской команды и заранее говорили об Олимпийских играх. Просили, чтобы во время Игр не проводилось никаких акций против войны. МОК контактировал с украинской стороной, чтобы эту информацию передали мне", — рассказал Гераскевич. 

Напомним, на Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, но они примут участие в турнирах под нейтральным флагом. 

Украинская спортсменка Анастасия Меркушина сенсационно завоевала золотую медаль на ЧЕ в Шушене. 

спорт МОК война в Украине Олимпийские игры-2026 Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
