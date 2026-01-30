Гераскевич заявил о давлении МОК на Украину накануне Олимпиады

Владислав Гераскевич на турнире. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

Лидер украинского скелетона и знаменосец сборной Украины на Олимпиаде-2026 Владислав Гераскевич рассказал о контактах с представителями Международный олимпийский комитет.

По его словам, речь шла о возможных действиях во время Игр и о реакции на события, которые ранее уже происходили на международных стартах, сообщает "Главком".

Давление перед Олимпиадой-2026

Украинским спортсменам настоятельно рекомендовали воздержаться от антивоенных демонстраций во время Игр в Италии. Владислав Гераскевич отметил, что обсуждения активизировались после протестов украинской юниорской команды на одном из этапов Кубка Европы. Информация передавалась через официальные каналы, а внимание МОК было сосредоточено на том, чтобы подобные ситуации не повторялись уже в рамках Олимпийские игры 2026.

Один из лидеров олимпийской команды Украины Владислав Гераскевич. Фото: instagram.com/heraskevychvladyslav/

"К нам обращались после протестов нашей юниорской команды и заранее говорили об Олимпийских играх. Просили, чтобы во время Игр не проводилось никаких акций против войны. МОК контактировал с украинской стороной, чтобы эту информацию передали мне", — рассказал Гераскевич.

Напомним, на Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, но они примут участие в турнирах под нейтральным флагом.

