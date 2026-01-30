Видео
Пидгрушная объяснила, чего ждать от Украины на Олимпиаде-2026

Пидгрушная объяснила, чего ждать от Украины на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 16:43
Пидгрушная поделилась честными ожиданиями от Олимпиады-2026
Анастасия Меркушина (слева) и Елена Пидгрушная. Фото: УНИАН

Олимпийская чемпионка 2014 года Елена Пидгрушная поделилась своими ожиданиями от зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине. Интерес к турниру для нее сейчас шире, чем раньше. 

Пидгрушная заявила в интервью "Трибуне", что это внимание не ограничивается только биатлоном.

Украинская биатлонистка отметила, что в течение сезона стала гораздо внимательнее следить за событиями в зимних видах спорта. Ранее плотный соревновательный график не позволял ей следить за всеми спортивными событиями, но теперь она регулярно читает новости, знает результаты и видит общую картину подготовки украинских спортсменов. 

Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная на пике карьеры. Фото: УНИАН

Оптимизм Пидгрушной появился задолго до старта Игр

По ее оценке, многие выступления в этом сезоне выглядят обнадеживающе, а в отдельных дисциплинах есть реальные поводы для позитивных ожиданий. Особое внимание Пидгрушная обращает на прогресс в тех видах спорта, где раньше Украина не рассматривалась как фаворит.

"Я буду следить за всем, за чем мне позволит следить ребенок. Болею за всех наших, потому что многих спортсменов знаю лично. В этом сезоне они реально приятно удивляют, и я очень оптимистично смотрю на эти Олимпийские игры", — объяснила Пидгрушная. 

Напомним, лидер Олимпийской сборной Украины Владислав Гераскевич рассказал, о чем его предупредил МОК перед стартом Игр. 

Также на Олимпиаду-2026 были допущены сразу 13 российских спортсменов, но все они выступят под нейтральным флагом. 

спорт Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Елена Пидгрушная
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
