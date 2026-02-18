Джима та Дмитренко в складі України на жіночу естафету ОІ-2026

Христина Дмитренко на стрільбищі. Фото: Reuters

Жіноча збірна України з біатлону визначила четвірку на естафету Олімпіади-2026 в Антгольці. Останню гонку Ігор команда проведе 18 лютого о 15:45.

Про склад в коментарі для "Суспільне Спорт" повідомив старший тренер Микола Зоц, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Олександра Меркушина на дистанції ОІ. Фото: Reuters

Заявка збірної України

Україну представлять Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Поза складом залишилася Олена Городна.

Дмитренко погано себе почувала та потрапила в гонку в останній момент.

Для Меркушиної це буде п’ятий старт на цих Іграх — вона єдина серед українок виступила в усіх особистих дисциплінах. В індивідуальній гонці спортсменка фінішувала 17-ю, що стало її найкращим результатом у кар’єрі.

Джима та Дмитренко проведуть четверті гонки в Антгольці після індивідуалки, спринту та персьюту. Чалик вийде на другу олімпійську дистанцію — раніше вона стартувала лише в індивідуальній гонці.

У сезоні 2025/26 українки чотири рази бігли класичну естафету на етапах Кубка світу — в Естерсунді, Гохфільцені, Обергофі та Рупольдингу. У кожній із цих гонок брала участь Дмитренко, яка має досвід фінішера.

Нагадаємо, нідерландську ковзанярку Ютту Лердам назвали однією з найгарніших учасниць Олімпіади.

У парному фігурному катанні розгорнулася справжня спортивна драма та несподіваний переможець.