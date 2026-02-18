Відео
Головна Олімпіада Став відомий склад збірної України з біатлону на жіночу естафету на ОІ-2026

Став відомий склад збірної України з біатлону на жіночу естафету на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 00:03
Джима та Дмитренко в складі України на жіночу естафету ОІ-2026
Христина Дмитренко на стрільбищі. Фото: Reuters

Жіноча збірна України з біатлону визначила четвірку на естафету Олімпіади-2026 в Антгольці. Останню гонку Ігор команда проведе 18 лютого о 15:45.

Про склад в коментарі для "Суспільне Спорт" повідомив старший тренер Микола Зоц, передає Новини.LIVE.

Заявка збірної України

Україну представлять Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Поза складом залишилася Олена Городна.

Дмитренко погано себе почувала та потрапила в гонку в останній момент.

Для Меркушиної це буде п’ятий старт на цих Іграх — вона єдина серед українок виступила в усіх особистих дисциплінах. В індивідуальній гонці спортсменка фінішувала 17-ю, що стало її найкращим результатом у кар’єрі.

Джима та Дмитренко проведуть четверті гонки в Антгольці після індивідуалки, спринту та персьюту. Чалик вийде на другу олімпійську дистанцію — раніше вона стартувала лише в індивідуальній гонці.

У сезоні 2025/26 українки чотири рази бігли класичну естафету на етапах Кубка світу — в Естерсунді, Гохфільцені, Обергофі та Рупольдингу. У кожній із цих гонок брала участь Дмитренко, яка має досвід фінішера.

Біатлон олімпіада Юлія Джима Христина Дмитренко Олександра Меркушина Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
