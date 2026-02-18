Джима и Дмитренко в составе Украины на женскую эстафету ОИ-2026

Кристина Дмитренко на стрельбище. Фото: Reuters

Женская сборная Украины по биатлону определила состав на эстафету Олимпийских игр-2026 в Антгольце. Гонка состоится 18 февраля и станет заключительным стартом команды на турнире.

О составе в комментарии для "Суспільне Спорт" сообщил старший тренер Николай Зоц, передает Новини.LIVE.

Александра Меркушина на дистанции ОИ. Фото: Reuters

Заявка сборной Украины

В эстафете побегут Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарья Чалик. Елена Городная в состав не включена.

Меркушина проведет уже пятый старт на Играх — она единственная из украинок участвовала во всех личных дисциплинах. В индивидуальной гонке спортсменка заняла 17-е место, показав лучший результат в карьере. Джима и Дмитренко выйдут на четвертую дистанцию в Антгольце, а для Чалик это будет второй старт после индивидуальной гонки.

В сезоне-2025/26 украинская сборная четырежды выступала в классической эстафете на этапах Кубка мира — в Эстерсунде, Хохфильцене, Оберхофе и Рупольдинге. Дмитренко приняла участие во всех этих гонках.

