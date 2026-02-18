Видео
Главная Олимпиада Стал известен состав сборной Украины по биатлону на женскую эстафету

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на женскую эстафету

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 00:03
Джима и Дмитренко в составе Украины на женскую эстафету ОИ-2026
Кристина Дмитренко на стрельбище. Фото: Reuters

Женская сборная Украины по биатлону определила состав на эстафету Олимпийских игр-2026 в Антгольце. Гонка состоится 18 февраля и станет заключительным стартом команды на турнире.

О составе в комментарии для "Суспільне Спорт" сообщил старший тренер Николай Зоц, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Александра Меркушина во время гонки на ОИ
Александра Меркушина на дистанции ОИ. Фото: Reuters

Заявка сборной Украины

В эстафете побегут Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарья Чалик. Елена Городная в состав не включена.

Меркушина проведет уже пятый старт на Играх — она единственная из украинок участвовала во всех личных дисциплинах. В индивидуальной гонке спортсменка заняла 17-е место, показав лучший результат в карьере. Джима и Дмитренко выйдут на четвертую дистанцию в Антгольце, а для Чалик это будет второй старт после индивидуальной гонки.

В сезоне-2025/26 украинская сборная четырежды выступала в классической эстафете на этапах Кубка мира — в Эстерсунде, Хохфильцене, Оберхофе и Рупольдинге. Дмитренко приняла участие во всех этих гонках.

Напомним, нидерландскую конькобежку Ютту Лердам назвали одной из самых красивых участниц Олимпиады.

В парном фигурном катании развернулась настоящая спортивная драма и неожиданный победитель.

Биатлон олимпиада Юлия Джима Кристина Дмитренко Александра Меркушина Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
