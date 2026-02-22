Відео
Російська лижниця під час гонки вкрала лижі німецької суперниці

Дата публікації: 22 лютого 2026 17:24
Російську лижницю дискваліфікували у масстарті на 50 км за крадіжку
Дар’я Непряєва. Фото: Reuters

В неділю, 22 лютого, на Олімпійських іграх відбувся жіночий масстарт класичним стилем на 50 км у програмі лижних гонок. Нейтральну спортсменку з російським паспортом Дар’ю Непряєву дискваліфікували після фінішу.

Спортсменку дискваліфікували за порушення правил у сервісній зоні, повідомив портал Новини.LIVE.

Дарья Непряева
Лижний мас-старт на 50 км у жінок. Фото: Reuters

Росіянка порушила правила, але їй дали завершити гонку

За даними офіційного протоколу Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), під час піт-стопу за 28 км до завершення дистанції Непряєва помилково взяла лижі німкені Катаріна Хенніг. Використання інвентарю іншої спортсменки суперечить регламенту змагань, що передбачає дискваліфікацію.

Непряєва перетнула фініш 11-ю, однак її результат було анульовано. Хенніг у підсумку посіла 9-те місце. Після рішення суддів фінішний протокол був скоригований.

Цікаво, що Непряєву не відразу зняли, а дали пробігти ще 22 кілометри.

Перемогу здобула Ебба Андерссон зі Швеції — 2:16.28,2. Для неї це перше олімпійське золото в кар’єрі. Раніше на Іграх-2026 вона виборола три срібні нагороди. Друге місце посіла Хейді Венг (+15,3), третьою стала Надя Келін (+6.41,5).

Масстарт на 50 км уперше проводився в жіночій програмі Олімпіади в такому форматі, що стало однією з ключових новацій турніру.

Лижний спорт олімпіада російські спортсмени зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
