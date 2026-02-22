Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Российская лыжница дисквалифицирована за кражу лыж на Олимпиаде

Российская лыжница дисквалифицирована за кражу лыж на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 17:24
Российскую лыжницу дисквалифицировали из-за необычного инцидента
Дарья Непряева. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 состоялся женский масс-старт классическим стилем на 50 км. Нейтральная спортсменка с российским паспортом Дарья Непряева была дисквалифицирована после финиша за нарушение регламента.

Спортсменку дисквалифицировали за нарушение правил в сервисной зоне, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Дарья Непряева
Лыжный масс-старт на 50 км у женщин. Фото: Reuters

Россиянка нарушила правила, но ей дали завершить гонку

По данным официального протокола Международной федерации лыжного спорта (FIS), во время пит-стопа за 28 км до завершения дистанции Непряева ошибочно взяла лыжи немки Катарины Хенниг. Использование инвентаря другой спортсменки противоречит регламенту соревнований, что предусматривает дисквалификацию.

Непряева пересекла финиш 11-й, однако ее результат был аннулирован. Хенниг в итоге заняла 9-е место. После решения судей финишный протокол был скорректирован.

Интересно, что Непряеву не сразу сняли, а дали пробежать еще 22 километра.

Победу одержала Эбба Андерссон из Швеции — 2:16.28,2. Для нее это первое олимпийское золото в карьере. Ранее на Играх-2026 она завоевала три серебряные награды. Второе место заняла Хейди Венг (+15,3), третьей стала Надя Келин (+6.41,5).

Масстарт на 50 км впервые проводился в женской программе Олимпиады в таком формате, что стало одной из ключевых новаций турнира.

Напомним, ранее в римской "Роме" приняли решение по Артему Довбику.

Легендарный Криштуану Роналду забил 963-й гол в карьере и установил рекорд.

Лыжный спорт олимпиада российские спортсмены зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации