Российскую лыжницу дисквалифицировали из-за необычного инцидента

Дарья Непряева. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 состоялся женский масс-старт классическим стилем на 50 км. Нейтральная спортсменка с российским паспортом Дарья Непряева была дисквалифицирована после финиша за нарушение регламента.

Спортсменку дисквалифицировали за нарушение правил в сервисной зоне, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Лыжный масс-старт на 50 км у женщин. Фото: Reuters

Россиянка нарушила правила, но ей дали завершить гонку

По данным официального протокола Международной федерации лыжного спорта (FIS), во время пит-стопа за 28 км до завершения дистанции Непряева ошибочно взяла лыжи немки Катарины Хенниг. Использование инвентаря другой спортсменки противоречит регламенту соревнований, что предусматривает дисквалификацию.

Непряева пересекла финиш 11-й, однако ее результат был аннулирован. Хенниг в итоге заняла 9-е место. После решения судей финишный протокол был скорректирован.

Интересно, что Непряеву не сразу сняли, а дали пробежать еще 22 километра.

Победу одержала Эбба Андерссон из Швеции — 2:16.28,2. Для нее это первое олимпийское золото в карьере. Ранее на Играх-2026 она завоевала три серебряные награды. Второе место заняла Хейди Венг (+15,3), третьей стала Надя Келин (+6.41,5).

Масстарт на 50 км впервые проводился в женской программе Олимпиады в таком формате, что стало одной из ключевых новаций турнира.

Напомним, ранее в римской "Роме" приняли решение по Артему Довбику.

Легендарный Криштуану Роналду забил 963-й гол в карьере и установил рекорд.