Росіян допустили до Олімпіади-2026: як CAS змусив FIS змінити рішення

Росіяни на Олімпійських іграх. Фото: росЗМІ

Зимові Олімпійські ігри-2026 в Мілані та Кортіна-д’Ампецо більше не є повністю закритими для спортсменів із Росії та Білорусі. Однак їхня участь відбуватиметься лише у нейтральному стані, хоча, й цього не мало бути.

Росіяни потрапили на турнір лише після складної юридичної боротьби, повідомив портал Новини.LIVE.

Російський лижник Олександр Большунов. Фото: росЗМІ

Як росіян допустили до Олімпійських ігор

У жовтні Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) ухвалила принципове рішення не допускати російських і білоруських спортсменів до участі в олімпійському відборі. Причиною залишалася повномасштабна війна Росії проти України, яка триває з 2022 року.

FIS тоді наголосила, що повернення представників цих країн суперечить базовим принципам безпеки та спортивної етики.

Водночас Міжнародний олімпійський комітет ще раніше дозволив окремим спортсменам виступати в статусі індивідуальних нейтральних атлетів (AIN) — без прапора, гімну та національної символіки. Однак FIS завжди відмовлявся поширювати цю модель на лижні дисципліни, фактично заблокувавши шлях росіянам і білорусам до Олімпіади-2026.

Ситуація змінилася 2 грудня, коли Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) підтримав позов Росії та Білорусі. Суд визнав, що повна заборона суперечить олімпійським принципам, і зобов’язав FIS допустити спортсменів до відбору в нейтральному стані. Умовою цьому стане відсутність будь-якої публічної підтримки війни, зв’язків із державними або військовими структурами та використання національної символіки.

Після рішення CAS FIS була змушена переглянути свою позицію. 10 грудня федерація опублікувала перший список із дев’яти російських та білоруських спортсменів, яким надали статус AIN і дозволили брати участь у кваліфікаційних стартах. Згодом перелік розширили до 13 лижників.

24 грудня FIS оновила список ще раз, додавши одну гірськолижницю та чотирьох фристайлісток. При цьому федерація чітко зафіксувала обмеження: усі нейтральні спортсмени можуть виступати лише в індивідуальних дисциплінах, без права участі в естафетах, командних змаганнях або будь-яких форматах, що передбачають представництво країни.

