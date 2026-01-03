Россиян допустили к Олимпиаде-2026: как CAS заставил FIS изменить решение

Олимпиада-2026 должна была пройти без России, но CAS за агрессора
Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампецо больше не являются полностью закрытыми для спортсменов из России и Беларуси. Однако их участие будет происходить только в нейтральном состоянии, хотя, и этого не должно было быть.
Россияне попали на турнир только после сложной юридической борьбы, сообщил портал Новини.LIVE.
Как россиян допустили к Олимпийским играм
В октябре Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) принял принципиальное решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийском отборе. Причиной оставалась полномасштабная война России против Украины, которая продолжается с 2022 года.
FIS тогда подчеркнула, что возвращение представителей этих стран противоречит базовым принципам безопасности и спортивной этики.
В то же время Международный олимпийский комитет еще раньше позволил отдельным спортсменам выступать в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) — без флага, гимна и национальной символики. Однако FIS всегда отказывался распространять эту модель на лыжные дисциплины, фактически заблокировав путь россиянам и белорусам к Олимпиаде-2026.
Ситуация изменилась 2 декабря, когда Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) поддержал иск России и Беларуси. Суд признал, что полный запрет противоречит олимпийским принципам, и обязал FIS допустить спортсменов к отбору в нейтральном состоянии. Условием этому станет отсутствие какой-либо публичной поддержки войны, связей с государственными или военными структурами и использования национальной символики.
После решения CAS FIS была вынуждена пересмотреть свою позицию. 10 декабря федерация опубликовала первый список из девяти российских и белорусских спортсменов, которым предоставили статус AIN и разрешили участвовать в квалификационных стартах. Впоследствии перечень расширили до 13 лыжников.
24 декабря FIS обновила список еще раз, добавив одну горнолыжницу и четырех фристайлисток. При этом федерация четко зафиксировала ограничения: все нейтральные спортсмены могут выступать только в индивидуальных дисциплинах, без права участия в эстафетах, командных соревнованиях или любых форматах, предусматривающих представительство страны.
