Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Офіційно завершилися ОІ-2026 — передана естафета Французьким Альпам

Офіційно завершилися ОІ-2026 — передана естафета Французьким Альпам

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 01:53
Олімпіаду-2026 закрито: у Вероні передали естафету Французам
Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

У Вероні на Arena di Verona завершилася церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026. Після виступів делегацій та культурної програми президент МОК оголосив Ігри офіційно закритими.

Про закриття Олімпійських ігор повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Церемония закрытия Олимпийских игр-2026
Церемонія закриття Олімпійських ігор. Фото: Reuters

Протягом турніру спортсмени розіграли 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

Медальний залік упевнено виграла Норвегія. Скандинавська команда встановила рекорд зимових Ігор за кількістю золотих нагород в одному циклі та вчетверте поспіль стала першою у медальному заліку. Найближчими переслідувачами стали США та Нідерланди.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026
Церемонія закриття Олімпійських ігор. Фото: Reuters

Церемонія закриття Олімпійських ігор

Культурну частину церемонії сформували сучасні музичні виступи та світлові інсталяції. На сцені з’явився електронний проєкт Major Lazer, а також італійський артист Акілле Лауро. Організатори поєднали електронну музику з класичними елементами арени, яка традиційно використовується для оперних постановок.

Major Lazer
Major Lazer. Фото: Reuters

Після згасання олімпійського вогню прапор Ігор передано представникам Франції, де у 2030 році в Альпах відбудеться наступна зимова Олімпіада.

Нагадаємо, в італійській "Ромі" не хочуть надалі працювати з українським форвардом Артемом Довбиком.

Легендарний нападний "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив 500 м'ячів після 30 років.

церемонія олімпіада Олімпійська збірна України зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Олімпійські ігри-2030
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації