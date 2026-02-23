Олімпіаду-2026 закрито: у Вероні передали естафету Французам

Офіційно завершилися ОІ-2026 — передана естафета Французьким Альпам
У Вероні на Arena di Verona завершилася церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026. Після виступів делегацій та культурної програми президент МОК оголосив Ігри офіційно закритими.
Про закриття Олімпійських ігор повідомив портал Новини.LIVE.
Протягом турніру спортсмени розіграли 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.
Медальний залік упевнено виграла Норвегія. Скандинавська команда встановила рекорд зимових Ігор за кількістю золотих нагород в одному циклі та вчетверте поспіль стала першою у медальному заліку. Найближчими переслідувачами стали США та Нідерланди.
Церемонія закриття Олімпійських ігор
Культурну частину церемонії сформували сучасні музичні виступи та світлові інсталяції. На сцені з’явився електронний проєкт Major Lazer, а також італійський артист Акілле Лауро. Організатори поєднали електронну музику з класичними елементами арени, яка традиційно використовується для оперних постановок.
Після згасання олімпійського вогню прапор Ігор передано представникам Франції, де у 2030 році в Альпах відбудеться наступна зимова Олімпіада.
