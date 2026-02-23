Олімпіаду-2026 закрито: у Вероні передали естафету Французам

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

У Вероні на Arena di Verona завершилася церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026. Після виступів делегацій та культурної програми президент МОК оголосив Ігри офіційно закритими.

Про закриття Олімпійських ігор повідомив портал Новини.LIVE.

Церемонія закриття Олімпійських ігор. Фото: Reuters

Протягом турніру спортсмени розіграли 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.

Медальний залік упевнено виграла Норвегія. Скандинавська команда встановила рекорд зимових Ігор за кількістю золотих нагород в одному циклі та вчетверте поспіль стала першою у медальному заліку. Найближчими переслідувачами стали США та Нідерланди.

Церемонія закриття Олімпійських ігор. Фото: Reuters

Церемонія закриття Олімпійських ігор

Культурну частину церемонії сформували сучасні музичні виступи та світлові інсталяції. На сцені з’явився електронний проєкт Major Lazer, а також італійський артист Акілле Лауро. Організатори поєднали електронну музику з класичними елементами арени, яка традиційно використовується для оперних постановок.

Major Lazer. Фото: Reuters

Після згасання олімпійського вогню прапор Ігор передано представникам Франції, де у 2030 році в Альпах відбудеться наступна зимова Олімпіада.

