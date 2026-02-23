Олимпиада-2026 завершена: церемония закрытия, итоги и рекорд Норвегии

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026. Фото: Reuters

Зимняя Олимпиада-2026 официально завершена. Церемония закрытия прошла в Вероне на исторической Arena di Verona — античном амфитеатре, который на один вечер превратился в олимпийскую сцену.

О закрытии Олимпийских игр сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Церемония закрытия Олимпийских игр. Фото: Reuters

В течение турнира спортсмены разыграли 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

Медальный зачет уверенно выиграла Норвегия. Скандинавская команда установила рекорд зимних Игр по количеству золотых наград в одном цикле и в четвертый раз подряд стала первой в медальном зачете. Ближайшими преследователями стали США и Нидерланды.

Церемония закрытия Олимпийских игр. Фото: Reuters

Церемония закрытия Олимпийских игр

Культурную часть церемонии сформировали современные музыкальные выступления и световые инсталляции. На сцене появился электронный проект Major Lazer, а также итальянский артист Акилле Лауро. Организаторы соединили электронную музыку с классическими элементами арены, которая традиционно используется для оперных постановок.

Major Lazer. Фото: Reuters

После угасания олимпийского огня флаг Игр передан представителям Франции, где в 2030 году в Альпах состоится следующая зимняя Олимпиада.

Напомним, в итальянской "Роме" не хотят в дальнейшем работать с украинским форвардом Артемом Довбиком.

Легендарный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил 500 мячей после 30 лет.