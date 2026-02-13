Відео
МОК виправдовує дискваліфікацію Гераскевича врученням йому ордена Свободи

МОК виправдовує дискваліфікацію Гераскевича врученням йому ордена Свободи

Дата публікації: 13 лютого 2026 18:45
Адвокат Гераскевича розкрив позицію МОК у суді CAS
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

У Мілані на судовому засіданні CAS обговорювали дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича. При цьому, доводи МОК іноді були дивними.

Про це повідомив адвокат Гераскевича Євген Пронін, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гераскевичу дорікали його політичною позицією

За словами адвоката, під час засідання представники МОК наполягали, що публічні висловлювання спортсмена на підтримку України мають політичний характер.

Також, як зазначив Пронін, у суді пролунали посилання на вручення Гераскевичу ордена Свободи Президентом України Володимиром Зеленським.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрист додав, що у виступах представників МОК звучали тези про підвищену увагу світу до України під час Олімпіади, зокрема через пошукові запити в Google. На його думку, з такої логіки випливає перекладання відповідальності за суспільний резонанс на українську сторону.

"У своїх виступах представники МОК постійно наголошували, що до України прикута увага всього світу, і навіть нарікали, що пошукові запити в Google, пов’язані з Олімпіадою, стосуються не самих Ігор, а України", — написав Пронін.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Італії запам'яталися одразу декільками курйозами.

Українські спортсмени опинилися в центрі скандалу у шостий день Зимової Олімпіади-2026.

