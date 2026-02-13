Адвокат Гераскевича розкрив позицію МОК у суді CAS

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

У Мілані на судовому засіданні CAS обговорювали дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича. При цьому, доводи МОК іноді були дивними.

Про це повідомив адвокат Гераскевича Євген Пронін, передає портал Новини.LIVE.

Гераскевичу дорікали його політичною позицією

За словами адвоката, під час засідання представники МОК наполягали, що публічні висловлювання спортсмена на підтримку України мають політичний характер.

Також, як зазначив Пронін, у суді пролунали посилання на вручення Гераскевичу ордена Свободи Президентом України Володимиром Зеленським.

Юрист додав, що у виступах представників МОК звучали тези про підвищену увагу світу до України під час Олімпіади, зокрема через пошукові запити в Google. На його думку, з такої логіки випливає перекладання відповідальності за суспільний резонанс на українську сторону.

"У своїх виступах представники МОК постійно наголошували, що до України прикута увага всього світу, і навіть нарікали, що пошукові запити в Google, пов’язані з Олімпіадою, стосуються не самих Ігор, а України", — написав Пронін.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Італії запам'яталися одразу декільками курйозами.

Українські спортсмени опинилися в центрі скандалу у шостий день Зимової Олімпіади-2026.