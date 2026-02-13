Адвокат Гераскевича раскрыл позицию МОК в суде CAS

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

В Милане на судебном заседании CAS обсуждали дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. При этом, доводы МОК иногда были странными.

Об этом сообщил адвокат Гераскевича Евгений Пронин, передает портал Новини.LIVE.

Гераскевича упрекали в его политической позиции

По словам адвоката, во время заседания представители МОК настаивали, что публичные высказывания спортсмена в поддержку Украины имеют политический характер.

Также, как отметил Пронин, в суде прозвучали ссылки на вручение Гераскевичу ордена Свободы Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Юрист добавил, что в выступлениях представителей МОК звучали тезисы о повышенном внимании мира к Украине во время Олимпиады, в частности через поисковые запросы в Google. По его мнению, из такой логики следует перекладывание ответственности за общественный резонанс на украинскую сторону.

"В своих выступлениях представители МОК постоянно подчеркивали, что к Украине приковано внимание всего мира, и даже сетовали, что поисковые запросы в Google, связанные с Олимпиадой, касаются не самих Игр, а Украины", — написал Пронин.

Напомним, Олимпийские игры в Италии запомнились сразу несколькими курьезами.

Украинские спортсмены оказались в центре скандала в шестой день Зимней Олимпиады-2026.