Адвокат Гераскевича раскрыл позицию МОК в суде CAS

МОК оправдывает дисквалификацию Гераскевича вручением ему ордена Свободы
В Милане на судебном заседании CAS обсуждали дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. При этом, доводы МОК иногда были странными.
Гераскевича упрекали в его политической позиции
По словам адвоката, во время заседания представители МОК настаивали, что публичные высказывания спортсмена в поддержку Украины имеют политический характер.
Также, как отметил Пронин, в суде прозвучали ссылки на вручение Гераскевичу ордена Свободы Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Юрист добавил, что в выступлениях представителей МОК звучали тезисы о повышенном внимании мира к Украине во время Олимпиады, в частности через поисковые запросы в Google. По его мнению, из такой логики следует перекладывание ответственности за общественный резонанс на украинскую сторону.
"В своих выступлениях представители МОК постоянно подчеркивали, что к Украине приковано внимание всего мира, и даже сетовали, что поисковые запросы в Google, связанные с Олимпиадой, касаются не самих Игр, а Украины", — написал Пронин.
