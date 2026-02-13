Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада МОК оправдывает дисквалификацию Гераскевича вручением ему ордена Свободы

МОК оправдывает дисквалификацию Гераскевича вручением ему ордена Свободы

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:45
Адвокат Гераскевича раскрыл позицию МОК в суде CAS
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

В Милане на судебном заседании CAS обсуждали дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича. При этом, доводы МОК иногда были странными.

Об этом сообщил адвокат Гераскевича Евгений Пронин, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гераскевича упрекали в его политической позиции

По словам адвоката, во время заседания представители МОК настаивали, что публичные высказывания спортсмена в поддержку Украины имеют политический характер.

Также, как отметил Пронин, в суде прозвучали ссылки на вручение Гераскевичу ордена Свободы Президентом Украины Владимиром Зеленским.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрист добавил, что в выступлениях представителей МОК звучали тезисы о повышенном внимании мира к Украине во время Олимпиады, в частности через поисковые запросы в Google. По его мнению, из такой логики следует перекладывание ответственности за общественный резонанс на украинскую сторону.

"В своих выступлениях представители МОК постоянно подчеркивали, что к Украине приковано внимание всего мира, и даже сетовали, что поисковые запросы в Google, связанные с Олимпиадой, касаются не самих Игр, а Украины", — написал Пронин.

Напомним, Олимпийские игры в Италии запомнились сразу несколькими курьезами.

Украинские спортсмены оказались в центре скандала в шестой день Зимней Олимпиады-2026.

суд CAS Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации