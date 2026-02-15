Відео
Головна Олімпіада Медальний залік Олімпіади-2026 — Норвегія першою виграла 10 золотих медалей

Медальний залік Олімпіади-2026 — Норвегія першою виграла 10 золотих медалей

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 09:57
Норвегія взяла 10-те золото ОІ-2026 — медальний залік
Марен Кіркейде з Норвегії разом зі воєю золотою медаллю за спринт в біатлоні. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов восьмий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Збірна Норвегії змогла стати першою командою, яка виграла десять золотих медалей.

Наразі вже 25 команд мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Пьедестал в женском спринте в биатлоне
П'єдестал в жіночому спринті в біатлоні. Фото: Reuters

Визначилися позиції команд у медальному заліку

В Італії 14 лютого було розіграно комплекти нагород одразу у восьми видах спорту — гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах, фрістайлі, шорт-треку, скелетоні, ковзанярському спорті та стрибках із трампліна.

Збірна Норвегії додала ще дві золоті медалі та першою перетнула позначку у 10 перемог на цих Іграх. Скандинави також стали першими, хто здобув 20 медалей у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Перевага над господарями змагань зросла до чотирьох золотих нагород.

Історичний результат показав Лукас Пінейро Браатен, який приніс Бразилії перше в історії зимових Олімпіад "золото". Це також перша олімпійська перемога для Південної Америки в зимових видах спорту.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

Нагадаємо, раніше українка Катерина Коцар встановила національний рекорд в біг-ейрі.

Також Коцар отримала пропозицію руки та серця після свого виступу.

Італія олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна Норвегії
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
