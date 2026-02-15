Норвегія взяла 10-те золото ОІ-2026 — медальний залік

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов восьмий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Збірна Норвегії змогла стати першою командою, яка виграла десять золотих медалей.

Наразі вже 25 команд мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Визначилися позиції команд у медальному заліку

В Італії 14 лютого було розіграно комплекти нагород одразу у восьми видах спорту — гірськолижному спорті, біатлоні, лижних перегонах, фрістайлі, шорт-треку, скелетоні, ковзанярському спорті та стрибках із трампліна.

Збірна Норвегії додала ще дві золоті медалі та першою перетнула позначку у 10 перемог на цих Іграх. Скандинави також стали першими, хто здобув 20 медалей у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Перевага над господарями змагань зросла до чотирьох золотих нагород.

Історичний результат показав Лукас Пінейро Браатен, який приніс Бразилії перше в історії зимових Олімпіад "золото". Це також перша олімпійська перемога для Південної Америки в зимових видах спорту.