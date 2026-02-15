Видео
Главная Олимпиада Медальный зачет Олимпиады — Норвегия первой выиграла 10 золотых медалей

Медальный зачет Олимпиады — Норвегия первой выиграла 10 золотых медалей

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 09:57
Норвегия взяла 10-е золото ОИ-2026 — медальный зачет
Марен Киркейде из Норвегии вместе со своей золотой медалью за спринт в биатлоне. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел восьмой соревновательный день Олимпийских игр-2026. Сборная Норвегии смогла стать первой командой, которая выиграла десять золотых медалей.

Сейчас уже 25 команд имеют в зачете медали, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Пьедестал в женском спринте в биатлоне
Пьедестал в женском спринте в биатлоне. Фото: Reuters

Определились позиции команд в медальном зачете

В Италии 14 февраля были разыграны комплекты наград сразу в восьми видах спорта — горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фристайле, шорт-треке, скелетоне, конькобежном спорте и прыжках с трамплина.

Сборная Норвегии добавила еще две золотые медали и первой пересекла отметку в 10 побед на этих Играх. Скандинавы также стали первыми, кто получил 20 медалей в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Преимущество над хозяевами соревнований возросло до четырех золотых наград.

Исторический результат показал Лукас Пинейро Браатен, который принес Бразилии первое в истории зимних Олимпиад "золото". Это также первая олимпийская победа для Южной Америки в зимних видах спорта.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

Напомним, ранее украинка Катерина Коцар установила национальный рекорд в бег-эйре.

Также Коцар получила предложение руки и сердца после своего выступления.

Италия олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Олимпийская сборная Норвегии
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
