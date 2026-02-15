Відео
Головна Олімпіада Мандзин та Підручний суттєво покращили свої позиції в персьюті на ОІ-2026

Мандзин та Підручний суттєво покращили свої позиції в персьюті на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 14:39
На Олімпійських іграх завершився песьют у чоловіків — які місця у українців
Віталій Мандзин. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх завершилася чоловіча гонка переслідування. Україну в ній представляли Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Обом вдалося покращити свої позиції після спринту, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Биатлонный стадион в Антерсельве
Біатлонний стадіон в Антерсельві під час персьюту. Фото: Reuters

Як українці провели чоловічий персьют

Мандзин та Підручний стартували з 24-ї та 27-ї позицій відповідно до результатів спринтерської гонки.

На першій стрільбі обидва українці допустили по одному промаху, однак через складні умови суттєвих втрат у протоколі не зазнали, оскільки суперники також стріляли неідеально.

Після другого рубежу Підручний відпрацював чисто та випередив Мандзина, який знову зайшов на штрафне коло. Третю стрільбу капітан збірної також провів без хиб і піднявся на 18-ту позицію, тоді як Віталій залишався позаду.

Вирішальним став четвертий рубіж, де Мандзин закрив усі мішені та зумів випередити партнера, який допустив одну хибу. У підсумку Віталій фінішував 16-м із відставанням 2:44,1, а Дмитро — 20-м (+3:01,3).

Олімпійським чемпіоном сенсаційно став швед Мартін Понсілуома — 31:11,9 (0+1+0+0). Срібло здобув норвежець Штурла Легрейд (+20,6), а бронзу виборов француз Емільєн Жаклен (+29,7).

Нагадаємо, раніше українська фристайлістка Катерин Коцар оновила національний рекорд на Олімпійських іграх.

Також українці змогли встановити два рекорди на змаганнях 14 лютого.

Біатлон Дмитро Підручний олімпіада зимові види спорту Віталій Мандзин Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
