На Олімпійських іграх завершився песьют у чоловіків — які місця у українців

На Олімпійських іграх завершилася чоловіча гонка переслідування. Україну в ній представляли Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Обом вдалося покращити свої позиції після спринту, повідомив портал Новини.LIVE.

Як українці провели чоловічий персьют

Мандзин та Підручний стартували з 24-ї та 27-ї позицій відповідно до результатів спринтерської гонки.

На першій стрільбі обидва українці допустили по одному промаху, однак через складні умови суттєвих втрат у протоколі не зазнали, оскільки суперники також стріляли неідеально.

Після другого рубежу Підручний відпрацював чисто та випередив Мандзина, який знову зайшов на штрафне коло. Третю стрільбу капітан збірної також провів без хиб і піднявся на 18-ту позицію, тоді як Віталій залишався позаду.

Вирішальним став четвертий рубіж, де Мандзин закрив усі мішені та зумів випередити партнера, який допустив одну хибу. У підсумку Віталій фінішував 16-м із відставанням 2:44,1, а Дмитро — 20-м (+3:01,3).

Олімпійським чемпіоном сенсаційно став швед Мартін Понсілуома — 31:11,9 (0+1+0+0). Срібло здобув норвежець Штурла Легрейд (+20,6), а бронзу виборов француз Емільєн Жаклен (+29,7).

