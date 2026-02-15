На Олимпийских играх завершился песьют у мужчин - какие места у украинцев

Виталий Мандзын. Фото: Reuters

На Олимпийских играх завершилась мужская гонка преследования. Украину в ней представляли Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный.

Обоим удалось улучшить свои позиции после спринта, сообщил портал Новини.LIVE.

Биатлонный стадион в Антерсельве во время персьюта. Фото: Reuters

Как украинцы провели мужской персьют

Мандзын и Пидручный стартовали с 24-й и 27-й позиций соответственно результатам спринтерской гонки.

На первой стрельбе оба украинца допустили по одному промаху, однако из-за сложных условий существенных потерь в протоколе не понесли, поскольку соперники также стреляли неидеально.

После второго рубежа Пидручный отработал чисто и опередил Мандзина, который снова зашел на штрафной круг. Третью стрельбу капитан сборной также провел без промахов и поднялся на 18-ю позицию, тогда как Виталий оставался позади.

Решающим стал четвертый рубеж, где Мандзин закрыл все мишени и сумел опередить партнера, который допустил один промах. В итоге Виталий финишировал 16-м с отставанием 2:44,1, а Дмитрий — 20-м (+3:01,3).

Олимпийским чемпионом сенсационно стал швед Мартин Понсилуома — 31:11,9 (0+1+0+0). Серебро завоевал норвежец Штурла Легрейд (+20,6), а бронзу завоевал француз Эмильен Жаклен (+29,7).

