Главная Олимпиада Мандзын и Пидручный существенно улучшили свои позиции в персьюте на ОИ-2026

Мандзын и Пидручный существенно улучшили свои позиции в персьюте на ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:39
На Олимпийских играх завершился песьют у мужчин - какие места у украинцев
Виталий Мандзын. Фото: Reuters

На Олимпийских играх завершилась мужская гонка преследования. Украину в ней представляли Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный.

Обоим удалось улучшить свои позиции после спринта, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Биатлонный стадион в Антерсельве
Биатлонный стадион в Антерсельве во время персьюта. Фото: Reuters

Как украинцы провели мужской персьют

Мандзын и Пидручный стартовали с 24-й и 27-й позиций соответственно результатам спринтерской гонки.

На первой стрельбе оба украинца допустили по одному промаху, однако из-за сложных условий существенных потерь в протоколе не понесли, поскольку соперники также стреляли неидеально.

После второго рубежа Пидручный отработал чисто и опередил Мандзина, который снова зашел на штрафной круг. Третью стрельбу капитан сборной также провел без промахов и поднялся на 18-ю позицию, тогда как Виталий оставался позади.

Решающим стал четвертый рубеж, где Мандзин закрыл все мишени и сумел опередить партнера, который допустил один промах. В итоге Виталий финишировал 16-м с отставанием 2:44,1, а Дмитрий — 20-м (+3:01,3).

Олимпийским чемпионом сенсационно стал швед Мартин Понсилуома — 31:11,9 (0+1+0+0). Серебро завоевал норвежец Штурла Легрейд (+20,6), а бронзу завоевал француз Эмильен Жаклен (+29,7).

Напомним, ранее украинская фристайлистка Екатерина Коцар обновила национальный рекорд на Олимпийских играх.

Также украинцы смогли установить два рекорда на соревнованиях 14 февраля.

Биатлон Дмитрий Пидручный олимпиада зимние виды спорта Виталий Мандзын Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
