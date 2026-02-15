Відео
Головна Олімпіада День 9 на Олімпійських іграх — коли виступлять українці

День 9 на Олімпійських іграх — коли виступлять українці

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 10:31
Україна на ОІ-2026: розклад виступів на 15 лютого
Дмитро Підручний. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні 15 лютого пройде дев'ятий змагальний день. У боротьбі за медалі також змагатимуться українські спортсмени в гірськолижному спорті та в біатлоні.

Загалом в дев'ятий день виступлять шість представників олімпійської збірної України, повідомив портал Новини.LIVE.

Александра Меркушина
Олександра Меркушина. Фото: Reuters

День біатлону для українців

О 11:00 розпочнеться перший заїзд у гігантському слаломі серед жінок. Україну представить Анастасія Шепіленко. За підсумками першої спроби 30 найкращих вийдуть на другу, а підсумкові місця визначатимуться за сумою часу двох заїздів.

О 12:15 стартує чоловіча гонка переслідування на 12,5 км. На дистанцію за підсумками спринту вийшли Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Персьют передбачає чотири вогневі рубежі — два лежачи та два стоячи.

О 15:45 відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км. Україну представлятимуть Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.

Нагадаємо, раніше на Олімпійських іграх українка Коцар оновила національний рекорд.

Україна з рекордами завершила восьмий змагальний день.

Дмитро Підручний олімпіада Юлія Джима зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
