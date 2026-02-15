Украина на ОИ-2026: расписание выступлений на 15 февраля

Дмитрий Пидручный. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине 15 февраля пройдет девятый соревновательный день. В борьбе за медали также будут соревноваться украинские спортсмены в горнолыжном спорте и в биатлоне.

Всего в девятый день выступят шесть представителей олимпийской сборной Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

Александра Меркушина. Фото: Reuters

День биатлона для украинцев

В 11:00 начнется первый заезд в гигантском слаломе среди женщин. Украину представит Анастасия Шепиленко. По итогам первой попытки 30 лучших выйдут на вторую, а итоговые места будут определяться по сумме времени двух заездов.

В 12:15 стартует мужская гонка преследования на 12,5 км. На дистанцию по итогам спринта вышли Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный. Персьют предусматривает четыре огневых рубежа — два лежа и два стоя.

В 15:45 состоится женская гонка преследования на 10 км. Украину будут представлять Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.

Напомним, ранее на Олимпийских играх украинка Коцар обновила национальный рекорд.

Украина с рекордами завершила восьмой соревновательный день.