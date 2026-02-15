Коцар про ніч на ОІ-2026 після виходу в фінал і освідчення коханого

Катерина Коцар. Фото: Reuters

Українська фристайлістка Катерина Коцар 14 лютого мала дуже емоційний вечір на Олімпійських іграх. Спершу вона сенсаційно вийшла у фінал біг-ейру, а потім їй освідчився коханий.

Про свої емоції того вечора Коцар розповіла в інтерв’ю "Суспільне Спорт", передає портал Новини.LIVE.

Настрій Коцар різко змінився

Після виступу фристайлістка зізналася, що пережила одразу дві емоційні події за вечір — спортивну та особисту. Вона розповіла, що напередодні мала проблеми з настроєм, оскільки кілька днів почувалася не найкраще, тому головною метою вважала просто якісно виконати стрибки і не вірила у вихід до фіналу.

Однак Коцар зазначила, що прокинулася у день старту з відчуттям енергії та готовності змагатися. Той ранок став для неї особистою перемогою, а вихід до фіналу — підтвердженням правильності обраної стратегії.

"Просто неймовірно прекрасна ніч і багато подій. Я досі не можу переварити ні одну, ні другу, тому на це питання відповім трошки пізніше. Звісно, що ні. Хто знає про пропозицію?" — сказала Коцар.

Нагадаємо, раніше Коцар оновила національний рекорд України в біг-ейрі.

Також Україна з двома рекордами завершила восьмий змагальний день.