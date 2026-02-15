Видео
Коцар заявила, что выход в финал ОИ-2026 и предложение изменили настроение

Коцар заявила, что выход в финал ОИ-2026 и предложение изменили настроение

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 11:41
Коцар о ночи на ОИ-2026 после выхода в финал и признания любимого
Катерина Коцар. Фото: Reuters

Украинская фристайлистка Катерина Коцар 14 февраля имела очень эмоциональный вечер на Олимпийских играх. Сначала она сенсационно вышла в финал биг-эйра, а потом ей сделал предложение любимый.

О своих эмоциях в тот вечер Коцар рассказала в интервью "Суспільне Спорт", передает портал Новини.LIVE.

Настроение Коцар резко изменилось

После выступления фристайлистка призналась, что пережила сразу два эмоциональных события за вечер — спортивное и личное. Она рассказала, что накануне имела проблемы с настроением, поскольку несколько дней чувствовала себя не лучшим образом, поэтому главной целью считала просто качественно выполнить прыжки и не верила в выход в финал.

Однако Коцар отметила, что проснулась в день старта с ощущением энергии и готовности соревноваться. То утро стало для нее личной победой, а выход в финал — подтверждением правильности выбранной стратегии.

"Просто невероятно прекрасная ночь и много событий. Я до сих пор не могу переварить ни одно, ни второе, поэтому на этот вопрос отвечу немножко позже. Конечно, что нет. Кто знает о предложении?" — сказала Коцар.

Напомним, ранее Коцар обновила национальный рекорд Украины в биг-эйре.

Также Украина с двумя рекордами завершила восьмой соревновательный день.

олимпиада Фристайл зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар биг-эйр
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
