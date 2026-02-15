Відео
Відео

Коцар розповіла про свій непростий стан після дискваліфікації Гераскевича

Коцар розповіла про свій непростий стан після дискваліфікації Гераскевича

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 14:10
Коцар зізналася, що їй було сумно через розправу МОК над Гераскевичем
Катерина Коцар. Фото: Reuters

Українська фристайлістка Катерина Коцар 14 лютого під час виступу публічно підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича. Раніше спортсмена дискваліфікували за зображення загиблих українських атлетів на шоломі.

Коцар згодом в інтерв’ю "Суспільне Спорт" розповіла, як на неї вплинула ця ситуація, передає портал Новини.LIVE.

Катерина Коцар
Відсторонення Гераскевича засмутило Коцар

Катерина пояснила напис "Freedom of memory", який продемонструвала після третьої спроби у кваліфікації біг-ейру, тим, що акція була жестом підтримки Гераскевича та реакцією на рішення МОК про його дискваліфікацію.

За словами Коцар, після відсторонення скелетоніста вона сприйняла цю подію дуже емоційно та глибоко переживала ситуацію.

"Чи були сумніви щодо того, чи варто це робити? Нам особисто нічого не казали. Якщо чесно, коли Владислава дискваліфікували, це дійсно стало для мене дуже сумною подією, я дуже глибоко нею перейнялася", — сказала Коцар.

Коцар зізналася, що спершу розмірковувала над більш різким кроком, однак відмовилася від цієї ідеї. У підсумку вона обрала формулювання, яке вважала гармонійним і зрозумілим. Напис з’явився безпосередньо перед третьою спробою у кваліфікації.

Нагадаємо, раніше Коцар оновила національний рекорд в біг-ейрі.

Також українці встановили два рекорди під час змагань 14 лютого.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
