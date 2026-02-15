Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Коцар рассказала об непростом состоянии после дисквалификации Гераскевича

Коцар рассказала об непростом состоянии после дисквалификации Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:10
Коцар призналась, что ей было грустно из-за расправы МОК над Гераскевичем
Катерина Коцар. Фото: Reuters

Украинская фристайлистка Катерина Коцар 14 февраля во время выступления публично поддержала скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее спортсмена дисквалифицировали за изображение погибших украинских атлетов на шлеме.

Коцар впоследствии в интервью "Суспільне Спорт" рассказала, как на нее повлияла эта ситуация, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Катерина Коцар
Екатерина Коцар Фото: Reuters

Отстранение Гераскевича расстроило Коцар

Екатерина объяснила надпись "Freedom of memory", которую продемонстрировала после третьей попытки в квалификации биг-эйра, тем, что акция была жестом поддержки Гераскевича и реакцией на решение МОК о его дисквалификации.

По словам Коцар, после отстранения скелетониста она восприняла это событие очень эмоционально и глубоко переживала ситуацию.

"Были ли сомнения относительно того, стоит ли это делать? Нам лично ничего не говорили. Если честно, когда Владислава дисквалифицировали, это действительно стало для меня очень печальным событием, я очень глубоко им прониклась", — сказала Коцар.

Коцар призналась, что сначала размышляла над более резким шагом, однако отказалась от этой идеи. В итоге она выбрала формулировку, которую считала гармоничной и понятной. Надпись появилась непосредственно перед третьей попыткой в квалификации.

Напомним, ранее Коцар обновила национальный рекорд в биг-эйре.

Также украинцы установили два рекорда во время соревнований 14 февраля.

олимпиада Фристайл зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар биг-эйр Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации