Коцар призналась, что ей было грустно из-за расправы МОК над Гераскевичем

Катерина Коцар. Фото: Reuters

Украинская фристайлистка Катерина Коцар 14 февраля во время выступления публично поддержала скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее спортсмена дисквалифицировали за изображение погибших украинских атлетов на шлеме.

Коцар впоследствии в интервью "Суспільне Спорт" рассказала, как на нее повлияла эта ситуация, передает портал Новини.LIVE.

Отстранение Гераскевича расстроило Коцар

Екатерина объяснила надпись "Freedom of memory", которую продемонстрировала после третьей попытки в квалификации биг-эйра, тем, что акция была жестом поддержки Гераскевича и реакцией на решение МОК о его дисквалификации.

По словам Коцар, после отстранения скелетониста она восприняла это событие очень эмоционально и глубоко переживала ситуацию.

"Были ли сомнения относительно того, стоит ли это делать? Нам лично ничего не говорили. Если честно, когда Владислава дисквалифицировали, это действительно стало для меня очень печальным событием, я очень глубоко им прониклась", — сказала Коцар.

Коцар призналась, что сначала размышляла над более резким шагом, однако отказалась от этой идеи. В итоге она выбрала формулировку, которую считала гармоничной и понятной. Надпись появилась непосредственно перед третьей попыткой в квалификации.

