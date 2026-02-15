Коцар призналась, что ей было грустно из-за расправы МОК над Гераскевичем

Коцар рассказала об непростом состоянии после дисквалификации Гераскевича
Украинская фристайлистка Катерина Коцар 14 февраля во время выступления публично поддержала скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее спортсмена дисквалифицировали за изображение погибших украинских атлетов на шлеме.
Коцар впоследствии в интервью "Суспільне Спорт" рассказала, как на нее повлияла эта ситуация, передает портал Новини.LIVE.
Отстранение Гераскевича расстроило Коцар
Екатерина объяснила надпись "Freedom of memory", которую продемонстрировала после третьей попытки в квалификации биг-эйра, тем, что акция была жестом поддержки Гераскевича и реакцией на решение МОК о его дисквалификации.
По словам Коцар, после отстранения скелетониста она восприняла это событие очень эмоционально и глубоко переживала ситуацию.
"Были ли сомнения относительно того, стоит ли это делать? Нам лично ничего не говорили. Если честно, когда Владислава дисквалифицировали, это действительно стало для меня очень печальным событием, я очень глубоко им прониклась", — сказала Коцар.
Коцар призналась, что сначала размышляла над более резким шагом, однако отказалась от этой идеи. В итоге она выбрала формулировку, которую считала гармоничной и понятной. Надпись появилась непосредственно перед третьей попыткой в квалификации.
Напомним, ранее Коцар обновила национальный рекорд в биг-эйре.
Также украинцы установили два рекорда во время соревнований 14 февраля.
