Головна Олімпіада Гераскевич розповів, чому фізично не міг порушити правила МОК

Гераскевич розповів, чому фізично не міг порушити правила МОК

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 22:35
Гераскевич заявив, що не міг фізично порушити вимогу МОК
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Український скелетоніст Владислав Гераскевич раніше був дискваліфікований з Олімпійських ігор-2026 за свій шолом, на якому були зображені загиблі на війні спортсмени. Однак він планує повернутися через суд.

Про це Гераскевич розповів на пресконференції у Мілані, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич з шоломом. Фото: Reuters

Гераскевич вважає рішення МОК абсурдним

Гераскевич прокоментував своє відсторонення, заявивши про суперечності в тлумаченні правил щодо самовираження спортсменів.

За його словами, рекомендації чітко визначають три зони, де заборонені будь-які прояви позиції: стартово-фінішна зона, церемонія нагородження та церемонія відкриття. Водночас спортсмена усунули більш ніж за годину до початку заїзду. Тобто він не встиг вийти до тих місць, перебування в яких стало підставою для дискваліфікації.

Гераскевич наголосив, що фізично не перебував у межах стартово-фінішної зони, яка підпадає під обмеження.

"У мене навіть не було можливості щось порушити", — зазначив він.

Також Гераскевич додав, що президентка МОК Кірсті Ковентрі під час особистого спілкування визнала, що тренування не вважаються частиною місця проведення змагань — тобто не підпадають під ці обмеження.

Нагадаємо, відома олімпійська чемпіонка розповіла про скандал з Владиславом Гераскевичем та висловила свою позиція.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі натякнув, що олімпійська збірна країни зросійщена.

МОК олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
