Гераскевич заявил, что не мог физически нарушить требование МОК

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич ранее был дисквалифицирован с Олимпийских игр-2026 за свой шлем, на котором были изображены погибшие на войне спортсмены. Однако он планирует вернуться через суд.

Об этом Гераскевич рассказал на пресс-конференции в Милане, сообщил портал Новини.LIVE.

Владислав Гераскевич со шлемом. Фото: Reuters

Гераскевич считает решение МОК абсурдным

Гераскевич прокомментировал свое отстранение, заявив о противоречиях в толковании правил относительно самовыражения спортсменов.

По его словам, рекомендации четко определяют три зоны, где запрещены любые проявления позиции: стартово-финишная зона, церемония награждения и церемония открытия. В то же время спортсмена отстранили более чем за час до начала заезда. То есть он не успел выйти к тем местам, пребывание в которых стало основанием для дисквалификации.

Гераскевич отметил, что физически не находился в пределах стартово-финишной зоны, которая подпадает под ограничения.

"У меня даже не было возможности что-то нарушить", — отметил он.

Также Гераскевич добавил, что президент МОК Кирсти Ковентри во время личного общения признала, что тренировки не считаются частью места проведения соревнований — то есть не подпадают под эти ограничения.

