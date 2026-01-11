Тестування хокейної арени Санта-Джулія в Мілані було зірвано

Хокейна арена "Санта Джулія". Фото: AP

В Мілані почали тестувати добудовану в грудні хокейну арену "Санта-Джулія". Цей льодовий стадіон має стати головною локацією Олімпійських ігор-2026, оскільки прийме найпрестижніші змагання з чоловічого хокею.

Однак, тестування було зупинене через серйозні проблеми з якістю льоду, повідомив журналіст Кріс Джонстон.

Зірвано тестування нової арени

Під час тестового хокейного матчу між "Кальтерном" і "Варезе" у півфіналі Кубка Італії на льодовому покритті утворилася діра. Гру довелося перервати, а персонал арени оперативно залив пошкоджену ділянку водою.

Hockey is officially being played at the Olympic Arena in Milan, Italy!



and if @fwieser55 doesn’t score we’ll be pissed pic.twitter.com/hKjUXNQWB3 — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) January 9, 2026

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Раніше Міжнародний олімпійський комітет уже переносив дати тестових матчів на цій арені.

Також заступник комісара НХЛ Білл Дейлі заявляв, що хокеїсти НХЛ можуть відмовитися від участі в Олімпіаді через занепокоєння якістю льоду.

Проєктна місткість міланської арени спочатку становила 16 тисяч глядачів, однак через затримки будівництва вона була зменшена приблизно до 11 800 місць. Саме ця арена має стати головною з двох хокейних майданчиків олімпійського турніру.

