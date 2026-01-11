Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Дірка може зірвати підготовку головної арени до Олімпіади-2026

Дірка може зірвати підготовку головної арени до Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 19:42
Тестування хокейної арени Санта-Джулія в Мілані було зірвано
Хокейна арена "Санта Джулія". Фото: AP

В Мілані почали тестувати добудовану в грудні хокейну арену "Санта-Джулія". Цей льодовий стадіон має стати головною локацією Олімпійських ігор-2026, оскільки прийме найпрестижніші змагання з чоловічого хокею.

Однак, тестування було зупинене через серйозні проблеми з якістю льоду, повідомив журналіст Кріс Джонстон.

Реклама
Читайте також:

Зірвано тестування нової арени

Під час тестового хокейного матчу між "Кальтерном" і "Варезе" у півфіналі Кубка Італії на льодовому покритті утворилася діра. Гру довелося перервати, а персонал арени оперативно залив пошкоджену ділянку водою.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Раніше Міжнародний олімпійський комітет уже переносив дати тестових матчів на цій арені.

Також заступник комісара НХЛ Білл Дейлі заявляв, що хокеїсти НХЛ можуть відмовитися від участі в Олімпіаді через занепокоєння якістю льоду.

Проєктна місткість міланської арени спочатку становила 16 тисяч глядачів, однак через затримки будівництва вона була зменшена приблизно до 11 800 місць. Саме ця арена має стати головною з двох хокейних майданчиків олімпійського турніру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто понесе прапор України на Олімпійських іграх-2026.

Також раніше ми показали гірськолижний центр, який прийме Олімпійські ігри.

Італія Олімпійські ігри Мілан Хокей олімпіада Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації