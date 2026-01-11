Видео
Видео

Главная Олимпиада Дыра может сорвать подготовку главной арены к Олимпиаде-2026

Дыра может сорвать подготовку главной арены к Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 19:42
Тестирование хоккейной арены Санта-Джулия в Милане было сорвано
Хоккейная арена "Санта Джулия". Фото: AP

В Милане начали тестировать достроенную в декабре хоккейную арену "Санта-Джулия". Этот ледовый стадион должен стать главной локацией Олимпийских игр-2026, поскольку примет самые престижные соревнования по мужскому хоккею.

Однако, тестирование было остановлено из-за серьезных проблем с качеством льда, сообщил журналист Крис Джонстон.

Сорвано тестирование новой арены

Во время тестового хоккейного матча между "Кальтерном" и "Варезе" в полуфинале Кубка Италии на ледовом покрытии образовалась дыра. Игру пришлось прервать, а персонал арены оперативно залил поврежденный участок водой.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее Международный олимпийский комитет уже переносил даты тестовых матчей на этой арене.

Также заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявлял, что хоккеисты НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за беспокойства качеством льда.

Проектная вместимость миланской арены изначально составляла 16 тысяч зрителей, однако из-за задержек строительства она была уменьшена примерно до 11 800 мест. Именно эта арена должна стать главной из двух хоккейных площадок олимпийского турнира.

Напомним, ранее стало известно, кто понесет флаг Украины на Олимпийских играх-2026.

Также ранее мы показали горнолыжный центр, который примет Олимпийские игры.

Италия Олимпийские игры Милан Хоккей олимпиада Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
