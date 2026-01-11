Тестирование хоккейной арены Санта-Джулия в Милане было сорвано

Хоккейная арена "Санта Джулия". Фото: AP

В Милане начали тестировать достроенную в декабре хоккейную арену "Санта-Джулия". Этот ледовый стадион должен стать главной локацией Олимпийских игр-2026, поскольку примет самые престижные соревнования по мужскому хоккею.

Однако, тестирование было остановлено из-за серьезных проблем с качеством льда, сообщил журналист Крис Джонстон.

Сорвано тестирование новой арены

Во время тестового хоккейного матча между "Кальтерном" и "Варезе" в полуфинале Кубка Италии на ледовом покрытии образовалась дыра. Игру пришлось прервать, а персонал арены оперативно залил поврежденный участок водой.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее Международный олимпийский комитет уже переносил даты тестовых матчей на этой арене.

Также заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявлял, что хоккеисты НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за беспокойства качеством льда.

Проектная вместимость миланской арены изначально составляла 16 тысяч зрителей, однако из-за задержек строительства она была уменьшена примерно до 11 800 мест. Именно эта арена должна стать главной из двух хоккейных площадок олимпийского турнира.

