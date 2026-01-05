Хокейна арена Мілано Ро на Олімпіаді-2026: головний лід Мілана

Хокейна арена "Мілано Ро". Фото: Reuters

Розташована в самому серці льодового парку Milano Ice Park, хокейна арена "Мілано Ро" стане одним із головних об’єктів зимових Олімпійських ігор Мілан — Кортіна-д’Ампеццо 2026. Саме тут відбудуться найнапруженіші матчі олімпійського хокейного турніру — одного з найпопулярніших і найемоційніших видів спорту програми Ігор.

Проєкт арени став результатом масштабної реконструкції виставкового комплексу Fiera Milano Rho, відомого центру на заході Мілана, розташованого поруч із територією колишньої виставки Expo 2015, повідомив портал Новини.LIVE.

Під час підготовки до Олімпіади павільйони Fiera Milano було переобладнано на сучасний, енергоефективний і доступний спортивний центр, який органічно поєднує архітектуру мегаполіса з духом зимових Ігор.

Сучасність, технології та атмосфера

Арена "Мілано Ро" розрахована на 16 000 глядачів і оснащена новітніми системами охолодження льоду, енергоощадним освітленням та акустикою, розробленою спеціально для великих міжнародних подій. Тут створено комфортні умови для спортсменів, тренерів, уболівальників і представників ЗМІ.

Під час Ігор арена прийматиме як матчі чоловічого, так і жіночого хокейного турнірів. Завдяки розташуванню поблизу станцій метро та автошляхів вона стане однією з найзручніших локацій Олімпіади. Для глядачів передбачені фан-зони, торгові й гастрономічні павільйони, інтерактивні зони для дітей та фотостенди з олімпійською символікою.

Особливу увагу приділено екологічності: використовується відновлювана енергія, системи переробки води та перехід на безпаперові квитки. Арена відповідає стандартам Green Games 2026 — програми сталого розвитку Ігор.

Місце, де народжуються легенди

Хокейна арена "Мілано Ро" стане не лише спортивним майданчиком, а й місцем, де створюється історія. Тут зійдуться кращі збірні світу — від Канади та США до Швеції, Фінляндії, Чехії. До того ж до турніру допустять гравців НХЛ, що зробить його найзірковішим. Канадці вже оголосили, що везуть найсильніших на чолі з Сідні Кросбі та Коннором Макдевідом.

Для вболівальників це будуть вечори справжнього драйву: рев трибун, гуркіт шайби об борти, вирішальні буліти та переможні обійми. Лід арени стане сценою для історій про командний дух, характер і незламність, які залишаються у пам’яті на десятиліття.

Після завершення Ігор комплекс продовжить життя як багатофункціональний центр спорту та дозвілля для міланців і гостей міста.

