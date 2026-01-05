Хоккейная арена "Милано Ро". Фото: Reuters

Расположенная в самом сердце ледового парка Milano Ice Park, хоккейная арена "Милано Ро" станет одним из главных объектов зимних Олимпийских игр Милан — Кортина-д'Ампеццо 2026. Именно здесь состоятся самые напряженные матчи олимпийского хоккейного турнира — одного из самых популярных и эмоциональных видов спорта программы Игр.

Проект арены стал результатом масштабной реконструкции выставочного комплекса Fiera Milano Rho, известного центра на западе Милана, расположенного рядом с территорией бывшей выставки Expo 2015, сообщил портал Новини.LIVE.

Во время подготовки к Олимпиаде павильоны Fiera Milano были переоборудованы в современный, энергоэффективный и доступный спортивный центр, который органично сочетает архитектуру мегаполиса с духом зимних Игр.

Современность, технологии и атмосфера

Арена "Милано Ро" рассчитана на 16 000 зрителей и оснащена новейшими системами охлаждения льда, энергосберегающим освещением и акустикой, разработанной специально для крупных международных событий. Здесь созданы комфортные условия для спортсменов, тренеров, болельщиков и представителей СМИ.

Во время Игр арена будет принимать как матчи мужского, так и женского хоккейного турниров. Благодаря расположению вблизи станций метро и автодорог она станет одной из самых удобных локаций Олимпиады. Для зрителей предусмотрены фан-зоны, торговые и гастрономические павильоны, интерактивные зоны для детей и фотостенды с олимпийской символикой.

Особое внимание уделено экологичности: используется возобновляемая энергия, системы переработки воды и переход на безбумажные билеты. Арена соответствует стандартам Green Games 2026 — программы устойчивого развития Игр.

Место, где рождаются легенды

Хоккейная арена "Милано Ро" станет не только спортивной площадкой, но и местом, где создается история. Здесь сойдутся лучшие сборные мира — от Канады и США до Швеции, Финляндии, Чехии. К тому же к турниру допустят игроков НХЛ, что сделает его самым звездным. Канадцы уже объявили, что везут сильнейших во главе с Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом.

Для болельщиков это будут вечера настоящего драйва: рев трибун, грохот шайбы о борта, решающие буллиты и победные объятия. Лед арены станет сценой для историй о командном духе, характере и несокрушимости, которые остаются в памяти на десятилетия.

После завершения Игр комплекс продолжит жизнь как многофункциональный центр спорта и досуга для миланцев и гостей города.

