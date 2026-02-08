Олімпіада-2026: Данча завершила виступи після кваліфікації в слаломі

Данча не змогла вийти у фінал паралельного слалому-гіганта на ОІ-2026
У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартував другий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Серед українських спортсменів першою розпочала виступи сноубордистка Аннамарі Данча.
Українка стартувала з кваліфікації паралельного слалому-гіганта, повідомив портал Новини.LIVE.
Данча завершила виступи на стадії кваліфікації
Аннамарі Данча не змогла пробитися до раунду на вибування в паралельному слаломі-гіганті.
У першій спробі українська сноубордистка показала 13-й результат на синій трасі, зберігаючи шанси на вихід до наступного етапу. Для продовження боротьби Данча мала потрапити до топ-16 за сумою двох заїздів.
Втім, друга спроба стала вирішальною. Українка подолала дистанцію за 50 секунд, що виявилося повільніше за її попередній результат — 49,39. За підсумком двох заїздів загальний час Аннамарі склав 1:39,39.
Цього показника виявилося недостатньо для потрапляння до топ-16. Таким чином Данча не кваліфікувалася до раунду на вибування й завершила виступи в паралельному слаломі-гіганті на 29-й позиції.
Нагадаємо, раніше збірна України завершила перший змагальний день на Олімпійських іграх-2026.
Також українська спортсменка розчарувала у фристайлі.
