Олімпіада-2026: Данча завершила виступи після кваліфікації в слаломі

Аннамарі Данча. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартував другий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Серед українських спортсменів першою розпочала виступи сноубордистка Аннамарі Данча.

Українка стартувала з кваліфікації паралельного слалому-гіганта, повідомив портал Новини.LIVE.

Ладіна Кавізель (Швейцарія) та Аннамарі Данча. Фото: Reuters

Данча завершила виступи на стадії кваліфікації

Аннамарі Данча не змогла пробитися до раунду на вибування в паралельному слаломі-гіганті.

У першій спробі українська сноубордистка показала 13-й результат на синій трасі, зберігаючи шанси на вихід до наступного етапу. Для продовження боротьби Данча мала потрапити до топ-16 за сумою двох заїздів.

Втім, друга спроба стала вирішальною. Українка подолала дистанцію за 50 секунд, що виявилося повільніше за її попередній результат — 49,39. За підсумком двох заїздів загальний час Аннамарі склав 1:39,39.

Цього показника виявилося недостатньо для потрапляння до топ-16. Таким чином Данча не кваліфікувалася до раунду на вибування й завершила виступи в паралельному слаломі-гіганті на 29-й позиції.

