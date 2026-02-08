Олимпиада-2026: Данча завершила выступления после квалификации в слаломе

Данча не смогла выйти в финал параллельного слалома-гиганта на ОИ-2026
В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовал второй соревновательный день Олимпийских игр-2026. Среди украинских спортсменов первой начала выступления сноубордистка Аннамари Данча.
Украинка стартовала с квалификации параллельного слалома-гиганта, сообщил портал Новини.LIVE.
Данча завершила выступления на стадии квалификации
Аннамари Данча не смогла пробиться в раунд на выбывание в параллельном слаломе-гиганте.
В первой попытке украинская сноубордистка показала 13-й результат на синей трассе, сохраняя шансы на выход в следующий этап. Для продолжения борьбы Данча должна была попасть в топ-16 по сумме двух заездов.
Впрочем, вторая попытка стала решающей. Украинка преодолела дистанцию за 50 секунд, что оказалось медленнее ее предыдущего результата — 49,39. По итогу двух заездов общее время Аннамари составило 1:39,39.
Этого показателя оказалось недостаточно для попадания в топ-16. Таким образом Данча не квалифицировалась в раунд на выбывание и завершила выступления в параллельном слаломе-гиганте на 29-й позиции.
Напомним, ранее сборная Украины завершила первый соревновательный день на Олимпийских играх-2026.
Также украинская спортсменка разочаровала во фристайле.
Читайте Новини.LIVE!