Олимпиада-2026: Данча завершила выступления после квалификации в слаломе

Аннамари Данча. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовал второй соревновательный день Олимпийских игр-2026. Среди украинских спортсменов первой начала выступления сноубордистка Аннамари Данча.

Украинка стартовала с квалификации параллельного слалома-гиганта, сообщил портал Новини.LIVE.

Ладина Кавизель (Швейцария) и Аннамари Данча (Швейцария). Фото: Reuters

Данча завершила выступления на стадии квалификации

Аннамари Данча не смогла пробиться в раунд на выбывание в параллельном слаломе-гиганте.

В первой попытке украинская сноубордистка показала 13-й результат на синей трассе, сохраняя шансы на выход в следующий этап. Для продолжения борьбы Данча должна была попасть в топ-16 по сумме двух заездов.

Впрочем, вторая попытка стала решающей. Украинка преодолела дистанцию за 50 секунд, что оказалось медленнее ее предыдущего результата — 49,39. По итогу двух заездов общее время Аннамари составило 1:39,39.

Этого показателя оказалось недостаточно для попадания в топ-16. Таким образом Данча не квалифицировалась в раунд на выбывание и завершила выступления в параллельном слаломе-гиганте на 29-й позиции.

