Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Данча не смогла выйти в финал параллельного слалома-гиганта на ОИ-2026

Данча не смогла выйти в финал параллельного слалома-гиганта на ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 12:07
Олимпиада-2026: Данча завершила выступления после квалификации в слаломе
Аннамари Данча. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартовал второй соревновательный день Олимпийских игр-2026. Среди украинских спортсменов первой начала выступления сноубордистка Аннамари Данча.

Украинка стартовала с квалификации параллельного слалома-гиганта, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Аннамари Данча
Ладина Кавизель (Швейцария) и Аннамари Данча (Швейцария). Фото: Reuters

Данча завершила выступления на стадии квалификации

Аннамари Данча не смогла пробиться в раунд на выбывание в параллельном слаломе-гиганте.

В первой попытке украинская сноубордистка показала 13-й результат на синей трассе, сохраняя шансы на выход в следующий этап. Для продолжения борьбы Данча должна была попасть в топ-16 по сумме двух заездов.

Впрочем, вторая попытка стала решающей. Украинка преодолела дистанцию за 50 секунд, что оказалось медленнее ее предыдущего результата — 49,39. По итогу двух заездов общее время Аннамари составило 1:39,39.

Этого показателя оказалось недостаточно для попадания в топ-16. Таким образом Данча не квалифицировалась в раунд на выбывание и завершила выступления в параллельном слаломе-гиганте на 29-й позиции.

Напомним, ранее сборная Украины завершила первый соревновательный день на Олимпийских играх-2026.

Также украинская спортсменка разочаровала во фристайле.

Ваша пробная версия Premium закончилась

олимпиада зимние виды спорта сноубординг Олимпийские игры-2026 Аннамари Данча
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации