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Спаліть це у грубі, щоб прибрати сажу в димоході — народні засоби

17 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як швидко очистити димохід від сажі — ефективні народні методи, поради
Чоловік, який чистить димохід. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Власники приватних будинків знають, що для опалення печі потрібно не тільки підготувати дрова, а й стежити за димоходом. Ми розповідаємо, які підручні засоби можна покласти в димар, щоб він очистився сам, а вам не потрібно було робити це самотужки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Шкірка картоплі

Коли згорає картопляна шкірка, крохмаль, який входить до її складу, йде вгору і просочує сажу, яка потім може самостійно відвалитися від стін димоходу. Для цього достатньо взяти одну жменю лушпиння. Але якщо у вас все так погано, беріть більше шкірки.

Картофель
Очищення картоплі інструментом. Фото: Freepik

Сіль

Цей звичайний консервант, який додають майже в кожну страву, вважається профілактикою сажі. Просто нанесіть сіль на вологі дрова перед розпалюванням печі, щоб він швидко увібрав у себе вологу і змусив дрова повністю згорати з меншою кількістю кіптяви. 

Соль
Висипана сіль на столі. Фото: MSN

Сухі осикові гілки

Киньте до печі декілька осикових гілок, але обов’язково простежте, щоб вони були сухими, тобто, щонайменше три роки лежали в сухому місці з гарною вентиляцією. Осика горить доволі сильно і довго, тим самим, прочищаючи сажу вогнем і димом.

Осина
Гілка осикового дерева. Фото: Decorexpro

Пластикові пляшки

Якщо пластикова пляшка швидко горітиме, в димоході підскочить температура, тому сажа може загорітися. Але зверніть увагу, що цей метод досить небезпечний, адже при горінні пластик виділяє токсичні компоненти, які шкідливі для людини.

Деякі люди вважають, що при горінні пластику з’являється сажа, яка здатна очистити димохід від тої, яка там є. Але це велика помилка, адже сажа жодним чином не прибирає сажу.

Бутылки
Пластикові пляшки без кришок. Фото: House Digest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна змусити дрова горіти вдвічі довше. 

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко обігріти свою оселю в зимову пору року. 

Також ми повідомляли про те, як правильно рубати дрова для опалення будинку взимку.

поради народні методи ефективні способи піч димохід сажа

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