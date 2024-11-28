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Промокло взуття взимку — що робити і як зігріти ноги

28 листопада 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити, якщо промокли ноги взимку — дієві лайфхаки зігріти ноги
Мокрі черевики на снігу взимку. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

Взимку дуже часто буває так, що на вулиці промокає взуття, а від цього можна потім серйозно захворіти, тому треба якнайшвидше вирішувати цю проблему. Ми розповідаємо про дієві лайфхаки, які допоможуть взуттю не промокати, а вам — зігріти свої ноги.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Існує один ефективний метод, який допоможе вам раз і назавжди позбутися такої проблеми, як промокле взуття. Якщо ви зробите одну річ, ви можете більше не хвилюватися стосовно того, що вам потрібно йти одразу додому, щоб не захворіти. 

Отже, дізнайтеся, що варто робити, якщо промокло взуття і як можна зігріти свої ноги взимку.

Що необхідно робити, якщо промокло взуття

Якщо у вашому взутті вода, то спочатку спробуйте покласти його на батарею або просушити іншими підручними засобами. Однак, якщо у вас немає часу довго чекати, поки взуття висохне, скористайтеся спеціальним засобом перед виходом на двір.

Йдеться про те, щоб намастити своє взуття водовідштовхувальною пропиткою. Але якщо вода потрапила вже на ваші ноги, то тут варто діяти якнайшвидше, щоб потім не довелося лікуватися за шалені гроші. Дізнайтеся, як можна зігріти ноги, щоб вони не мокли на вулиці. 

Ботинок
Промоклий черевик чорного кольору. Фото: Pexels

Як можна зігріти ноги взимку

Якщо у вас часто мерзнуть ноги взимку, захистіть їх, щоб потім не захворіти. Перш, ніж йти на вулицю, одягніть на голі ноги поліетиленові пакети, які можна купити в будь-якому магазині продуктів. Потім одягніть теплі шкарпетки і черевики.

Та краще одягати теплі вироби з флісу, адже цей матеріал зберігає тепло краще, ніж будь-які натуральні вироби з вовни.

Теплые носки
Людина, яка одягає теплі шкарпетки. Фото: todo-mail.com

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко та ефективно позбутися плями від червоного вина. 

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