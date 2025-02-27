Що посіяти на розсаду в березні 2025 — список овочів, поради дачникам

Які овочі варто посіяти на розсаду в березні 2025 — поради
Навесні вся природа починає прокидатися після зимової "сплячки", тому саме в цей період люди починають відкривати дачний сезон. Досвідчені городники розповіли, які овочі потрібно посіяти на розсаду в березні 2025 року, щоб виростити гарний врожай на городі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини посіяти на розсаду в березні 2025
Помідори
Помідори садяться на початку березня, але насіння перед цим обов’язково потрібно замочити на п’ять днів. Після того, як воно проросте, розсаду потрібно пікірувати і пересадити в окремі ємності, а потім вже сіяти у пухкий ґрунт.
Баклажани
Ці овочі також можна сіяти на розсаду в березні, адже на дозрівання йде багато часу. Щоб рослини не постраждали в процесі пересадки, сіяти їхнє насіння варто одразу в торф’яні горщики. А для успішного проростання необхідно тримати розсаду баклажанів в умовах температури приблизно 25 градусів.
Перець
Оскільки перець любить тепло, починати сіяти його на розсаду варто також у березні. Насіння перцю пророщують у вологості, після чого сіють у субстрат із садовою землею, заглиблюючи їх у ґрунт на один сантиметр. Щойно з’являться перші два листочки, розсаду потрібно пікірувати в окремі ємності.
Капуста
Ранні сорти цього овоча починають садити на розсаду з кінця лютого до середини березня, заглиблюючи його насіння на півтора сантиметра у зволожений ґрунт. Щойно ви побачите п’ять листочків на розсаді, сміливо садіть капусту на городі.
Ріпчаста цибуля
Сіють ріпчасту цибулю на розсаду із середини лютого до середини березня, адже розсадний період триває до 60 днів. За цей період сіянці ріпчастої цибулі міцнішають і готуються до посадки на городній ділянці.
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