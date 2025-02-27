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Які овочі варто посіяти на розсаду в березні 2025 — поради

27 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що посіяти на розсаду в березні 2025 — список овочів, поради дачникам
Людина, яка вирощує розсаду. Фото: Momax
Христина Кучугурна - Редактор

Навесні вся природа починає прокидатися після зимової "сплячки", тому саме в цей період люди починають відкривати дачний сезон. Досвідчені городники розповіли, які овочі потрібно посіяти на розсаду в березні 2025 року, щоб виростити гарний врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Помідори

Помідори садяться на початку березня, але насіння перед цим обов’язково потрібно замочити на п’ять днів. Після того, як воно проросте, розсаду потрібно пікірувати і пересадити в окремі ємності, а потім вже сіяти у пухкий ґрунт.

Помидоры
Врожай помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Баклажани

Ці овочі також можна сіяти на розсаду в березні, адже на дозрівання йде багато часу. Щоб рослини не постраждали в процесі пересадки, сіяти їхнє насіння варто одразу в торф’яні горщики. А для успішного проростання необхідно тримати розсаду баклажанів в умовах температури приблизно 25 градусів.

Баклажаны
Вирощений врожай баклажанів на городі. Фото: Agroklub

Перець

Оскільки перець любить тепло, починати сіяти його на розсаду варто також у березні. Насіння перцю пророщують у вологості, після чого сіють у субстрат із садовою землею, заглиблюючи їх у ґрунт на один сантиметр. Щойно з’являться перші два листочки, розсаду потрібно пікірувати в окремі ємності.

Перец
Червоний перець на кущі. Фото: Backyard Boss

Капуста

Ранні сорти цього овоча починають садити на розсаду з кінця лютого до середини березня, заглиблюючи його насіння на півтора сантиметра у зволожений ґрунт. Щойно ви побачите п’ять листочків на розсаді, сміливо садіть капусту на городі.

Капуста
Врожай капусти на городі. Фото: Pixabay

Ріпчаста цибуля

Сіють ріпчасту цибулю на розсаду із середини лютого до середини березня, адже розсадний період триває до 60 днів. За цей період сіянці ріпчастої цибулі міцнішають і готуються до посадки на городній ділянці.

Лук
Багато ріпчастої цибулі. Фото: Cora seeds

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно знезаразити ґрунт у розсаді для кращого врожаю.

Раніше ми розповідали про те, як правильно готувати насіння перед посівом на розсаду. 

Також ми повідомляли про те, коли і як правильно сіяти моркву на розсаду.

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