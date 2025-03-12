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Як можна змусити насіння швидше сходити — поради дачникам

12 березня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
В чому замочити насіння, щоб прискорити його проростання — корисні поради дачникам
Жінка, яка обробляє насіння. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб прискорити процес проростання насіння, варто знати про певні прості, але ефективні методи. Досвідчені дачники пояснили, як можна швидко та ефективно стимулювати посівний матеріал, щоб він швидко зійшов, у домашніх умовах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви не хочете чекати, поки насіння овочів проросте природним шляхом, ви можете прискорити цей процес. Дачники з досвідом розповіли, якими дешевими засобами можна скористатися, щоб змусити посівний матеріал швидше сходити.

Семена
Процедура замочування насіння у стакані. Фото: Decorexpro 

Як можна змусити насіння швидко сходити

Щоб прискорити проростання посівного матеріала, можна обробити його контрастними температурами. Ця процедура знищує захисну оболонку насіння, активує проростання, покращує схожість, зміцнює імунну систему і покращує врожай. 

Щоб обробити насіння температурою, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Окріп 70-80 градусів — одна склянка
  • Холодна вода — одна склянка 
  • Тонка тканина або марля

Загорніть насіння, яке ви хочете проростити, в марлю і спочатку опустіть його в окріп на три-п’ять секунд, а потім — у холодну воду на такий самий час. Щоб ця процедура була більш дієвою, зробіть це з посівним матеріалом тричі. 

Замачивание семян
Замочування насіння у прозорій мисці. Фото: Decorexpro

Як знезаразити насіння після температурної обробки

Після процедури з обробки насіння можете знезаразити його від бактерій і грибкових хвороб. Для цього можна замочити насіння на 20-30 хвилин у розчині марганцівки або сінної палички. Але обов’язково потім промийте цей матеріал, загорніть його у вологу тканину і залиште пророщуватися в теплому місці.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити насіння кропу перед посівом для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно обирати насіння для посіву розсади. 

Також ми повідомляли про те, яке насіння моркви категорично не можна сіяти на городі.

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