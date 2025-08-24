В Росії косметолог побила клієнтку - причина

В Росії косметологиня побила клієнтку
У столиці Російської Федерації Москві працівниця косметологічної клініки побила клієнтку. Причиною стали претензії пацієнтки після курсу біоревіталізації.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Медичний скандал в Росії
В Росії стався черговий скандал, пов’язаний із медичною сферою.
Працівниця приватної клініки побила свою пацієнтку.
Крім того, клініку звинуватили у тому, що вона незаконно орендує кабінет і проводить процедури.
Хто кого побив і хотів зарізати
Інцидент стався у столиці РФ Москві. Місцева мешканка записалася до косметолога приватної клініки на ботокс і біоревіталізацію.
Через тиждень після процедури клієнтка відчула погіршення здоров’я і звернулася до клініки з претензією та вимогою компенсувати вартість процедури.
Після того, як клієнтка пригрозила судом, косметологиня напала на неї в коридорі, затягла в кабінет, повалила на підлогу і почала кричати.
За словами пацієнтки, косметологиня сама заявила, що клієнтка хотіла зарізати її ножем.
