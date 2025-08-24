В Росії косметолог побила клієнтку - причина

На прийомі у косметолога. Фото: росЗМІ

У столиці Російської Федерації Москві працівниця косметологічної клініки побила клієнтку. Причиною стали претензії пацієнтки після курсу біоревіталізації.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Медичний скандал в Росії

В Росії стався черговий скандал, пов’язаний із медичною сферою.

Працівниця приватної клініки побила свою пацієнтку.

Крім того, клініку звинуватили у тому, що вона незаконно орендує кабінет і проводить процедури.

Хто кого побив і хотів зарізати

Інцидент стався у столиці РФ Москві. Місцева мешканка записалася до косметолога приватної клініки на ботокс і біоревіталізацію.

Через тиждень після процедури клієнтка відчула погіршення здоров’я і звернулася до клініки з претензією та вимогою компенсувати вартість процедури.

Після того, як клієнтка пригрозила судом, косметологиня напала на неї в коридорі, затягла в кабінет, повалила на підлогу і почала кричати.

За словами пацієнтки, косметологиня сама заявила, що клієнтка хотіла зарізати її ножем.

