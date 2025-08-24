Видео
Главная Хроники В России косметолог избила клиентку

В России косметолог избила клиентку

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 03:51
В России косметолог избила клиентку - причина
На приеме у косметолога. Фото: росСМИ

В столице Российской Федерации Москве работница косметологической клиники избила клиентку. Причиной стали претензии пациентки после курса биоревитализации.

Об этом сообщили российские СМИ.

Читайте также:

Медицинский скандал в России

В России произошел очередной скандал, связанный с медицинской сферой.

Работница частной клиники избила свою пациентку.

Кроме того, клинику обвинили в том, что она незаконно арендует кабинет и проводит процедуры.

Кто кого избил и хотел зарезать

Инцидент произошел в столице РФ Москве. Местная жительница записалась к косметологу частной клиники на ботокс и биоревитализацию.

Через неделю после процедуры клиентка почувствовала ухудшение здоровья и обратилась в клинику с претензией и требованием компенсировать стоимость процедуры.

После того, как клиентка пригрозила судом, косметолог напала на нее в коридоре, затащила в кабинет, повалила на пол и начала кричать.

По словам пациентки, косметолог сама заявила, что клиентка хотела зарезать ее ножом.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России врач скорой помощи избил пациента.

Добавим, мы сообщали о том, что другие российские врачи скорой отказались помогать женщине с инсультом, заявив, что та просто спит.

драка россияне Москва косметолог Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
