В России косметолог избила клиентку - причина

В России косметолог избила клиентку
В столице Российской Федерации Москве работница косметологической клиники избила клиентку. Причиной стали претензии пациентки после курса биоревитализации.
Об этом сообщили российские СМИ.
Медицинский скандал в России
В России произошел очередной скандал, связанный с медицинской сферой.
Работница частной клиники избила свою пациентку.
Кроме того, клинику обвинили в том, что она незаконно арендует кабинет и проводит процедуры.
Кто кого избил и хотел зарезать
Инцидент произошел в столице РФ Москве. Местная жительница записалась к косметологу частной клиники на ботокс и биоревитализацию.
Через неделю после процедуры клиентка почувствовала ухудшение здоровья и обратилась в клинику с претензией и требованием компенсировать стоимость процедуры.
После того, как клиентка пригрозила судом, косметолог напала на нее в коридоре, затащила в кабинет, повалила на пол и начала кричать.
По словам пациентки, косметолог сама заявила, что клиентка хотела зарезать ее ножом.
