В России косметолог избила клиентку - причина

В столице Российской Федерации Москве работница косметологической клиники избила клиентку. Причиной стали претензии пациентки после курса биоревитализации.

Медицинский скандал в России

В России произошел очередной скандал, связанный с медицинской сферой.

Работница частной клиники избила свою пациентку.

Кроме того, клинику обвинили в том, что она незаконно арендует кабинет и проводит процедуры.

Кто кого избил и хотел зарезать

Инцидент произошел в столице РФ Москве. Местная жительница записалась к косметологу частной клиники на ботокс и биоревитализацию.

Через неделю после процедуры клиентка почувствовала ухудшение здоровья и обратилась в клинику с претензией и требованием компенсировать стоимость процедуры.

После того, как клиентка пригрозила судом, косметолог напала на нее в коридоре, затащила в кабинет, повалила на пол и начала кричать.

По словам пациентки, косметолог сама заявила, что клиентка хотела зарезать ее ножом.

